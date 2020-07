El Manchester City iría por Lautaro Martínez

El Manchester City apuntaría a contratar para la próxima temporada al delantero Lautaro Martínez, al considerar que sería el sucesor ideal de Sergio Agüero en el mediano plazo, por lo cual competiría con el Barcelona que también pretende quedarse con el jugador argentino.

El club inglés desea tener nuevos futbolistas en el plantel y, si bien se mencionan los nombres de Kalidou Koulibaly (Nápoles) y David Alaba (Bayern), la prioridad para el elenco dirigido por Pep Guiardiola sería Martínez, luego de que se estancaran las negociaciones entre el Inter y el Barcelona.

Según indicó Sky Sports, Manchester City planea convertir a Lautaro Martínez en el sucesor de Agüero a la vez que estaría mejor ubicado que el club catalán para abonar la cifra que pretendería el Inter.

Martínez, quien tiene contrato hasta 2023 con la entoidad italiana, es apreciado por Pep Guardiola por su perfil y su capacidad goleadora (18 tantos en 39 partidos durante esta temporada). .

De todas maneras, habrá que aguardar lo que ocurra en los próximos días ya que, el Inter mantiene la esperanza de renovarle el contrato al ex Racing, al menos, por una campaña más.

Según informó este jueves "La Gazzetta dello Sport", el Inter se siente fuerte después de que la cláusula de rescisión de Lautaro Martínez, cifrada en 111 millones de euros, ya expiró y quiere ofrecerle un nuevo vínculo para evitar su salida ya sea al Barcelona o a otro club.

El medio italiaño señaló que el futbolista percibe actualmente 2.400.000 de euros por temporada y el club de Italia quiere subirle su ficha hasta los 5 millones netos anuales para convencerlo de que siga vistiendo los colores ‘nerazzurri’.

En tanto, Beppe Marotta, consejero delegado del Inter de Milán, sabe que no puede competir a nivel económico con la oferta contractual del Barelona, pero al no existir ninguna cláusula que permita la salida del argentino, pero en el club milanés quieren tomarse las negociaciones con calma.

Las últimas informaciones apuntan a que el Barcelona habría presentado una propuesta de 70 millones de euros más Junior Firpo para lograr el fichaje de Lautaro Martínez, una oferta que habría convencido al Inter, pero el presidente del club español, Josep María Bartomeu, reconoció que deberán esperar hasta el final de la Champions para tratar la incorporación del goleador.