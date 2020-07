Pepe Sand sigue en Lanús

El delantero de Lanús José Sand renovó hoy su contrato por un año con el "Granate" luego de las idas y vueltas entre el goleador y la dirigencia que retrasaron el acuerdo.

"Renovación confirmada de José con el Granate, para continuar una historia única y llena de gloria. ¡Vamos!", publicó la cuenta oficial del club en la red social Twitter.

Y agregó: "Nuevas aventuras aparecen en el horizonte para Lanús y José. La Fortaleza ya está lista para vibrar a puro grito de gol".

En medio de la suspensión de las actividades por la pandemia de coronavirus, el ídolo se había quejado por el ofrecimiento del presidente Nicolás Russo, quien pretendía extender el vínculo, que había finalizado el pasado 30 de junio, sólo por seis meses.

"Si no me firman por un año, o me retiro o espero alguna oferta del exterior. Yo quiero seguir, el tema es que me están ofreciendo seis meses pero yo quiero más porque no se cuando va a volver el fútbol", dijo el atacante días atrás.

Hace algunas semanas, el entrenador Luis Zubeldía había pedido por la continuidad del experimentado delantero porque lo necesita para su "idea de juego".

"Pepe" Sand, de 39 años, comenzó su segundo ciclo en Lanús en 2016 (el primero fue entre 2007 y 2009) y es el goleador histórico de la institución "granate", con 129 tantos.

Vistiendo la camiseta del elenco del Conurbano bonaerense logró los títulos del Apertura 2007, el torneo de Primera División 2016, la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina 2016