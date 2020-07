Silvio Romero reconoció que quiere irse de Independiente

El delantero y capitán de Independiente, Silvio Romero, reconoció ayer que quiere irse del club por la "desgastada relación" con la dirigencia que "nunca cumplió" con su contrato.

"No me quiero quedar en un club en el que cada cuatro meses tengo que enviarle una carta documento porque no me pagan", manifestó el cordobés Romero.

El "Chino", goleador y capitán del "rojo", también remarcó que desde el club tampoco desean su continuidad a pesar de tener contrato hasta 2021.

"La gente del club no quiere que los referentes sigan", denunció Romero, quien consideró que la "relación" con la dirigencia encabezada por Hugo Moyano está "desgastada".

Romero aceptó que tiene "un contrato alto" y que la situación económica del club cambió a partir de la pandemia pero remarcó que los dirigentes "nunca" cumplieron lo firmado.

"Llevo dos años y medio acá y puedo asegurar que nunca se me cumplió el contrato. Siempre con atrasos, deudas de más de un año y ya lo hablé con todos los dirigentes", explicó.

El delantero cordobés aseguró que pudo quedarse con el pase en su poder por falta de pago pero decidió quedarse para no perjudicar al club.

"Tuve la posibilidad de romper el contrato e irme libre, pero tengo palabra y volví a firmar otro arreglo", contó el ex Instituto.

"Estoy dolido porque siento que se acerca el final de un ciclo", lamentó Romero, quien no descartó seguir en el fútbol argentino e incluso se mostró dispuesto a escuchar una eventual propuesta de River Plate si lo llama el DT Marcelo Gallardo.

El club que lo pretenda deberá abonar una suma cercana a los dos millones de dólares, según dijo el propio futbolista.