El arquero Cristian Moyano se retiró del fútbol profesional

El arquero Cristian Moyano, ex Sarmiento de Junín y El Linqueño de Lincoln, que estuvo en sus últimos dos años de su carrera en Deportivo Laferrere en Primera C, anunció durante el fin de semana su retiro del fútbol profesional mediante su cuenta de Instagram.

"Bueno gente, llegó el momento de colgar los guantes. Le estoy eternamente agradecido a cada persona que conocí por este deporte, a mi familia que hizo mucho sacrificio y nunca me dejó solo, a Antonela, la número 1, responsable de que haya terminado la secundaria y junto a mi hermano que hoy tenga un título (Lic. Kinesiología y Fisiatría)".

"Hoy le digo adiós a un amigo, el arco, no te cuidaré más, ¡nos vemos en otra vida!", estas fueron las palabras que expresó vía Instagram el santafesino de 39 años.

En la última temporada de la Primera C, Moyano disputó un solo partido y fue un 29 de septiembre de 2019 contra Central Córdoba de Rosario, por la décima fecha del Apertura en el Ciudad de Laferrere.

A lo largo de su trayectoria futbolística formó parte de 9 clubes: Instituto de Córdoba, Sportivo Belgrano de San Francisco Cba, El Linqueño de Lincoln, Sarmiento de Junín, Colegiales, Boca de Río Gallegos, Defensores de Belgrano, Cañuelas y Deportivo Laferrere.