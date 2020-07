El atacante Ariel Cólzera es la tercera baja en Sarmiento

El volante ofensivo Ariel Cólzera se transformó este fin de semana en la tercera baja de Sarmiento, de cara al reinicio del torneo de la Primera Nacional previsto para el segundo semestre del año. A la partida del ex Boca se le suman las de Facundo Castelli, quien regresó a Instituto de Córdoba, y la Fernando Núñez, quien volvió a Godoy Cruz de Mendoza.

En el caso de Cólzera, el atacante acordó su regreso a Temperley tras firmar un contrato por un año. Cabe recordar que el "Loco" ya había estado en el "Gasolero", en la temporada 2016/17 en Primera división.

En un contexto con muchísimas complicaciones financieras, la dirigencia de Sarmiento, que preside Fernando Chiófalo, aún espera la respuesta del plantel profesional a una oferta colectiva realizada en los primeros días de julio.

La propuesta establece una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato. El recorte incluye al cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino.

No obstante, cuando reinicie el certamen, la promesa es que el salario volverá a ser del 100% y se compensaría el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso en el marco del torneo reducido.

No obstante, más allá de los esfuerzos por retener a los jugadores, está claro que a los futbolistas la propuesta colectiva mucho no los convenció. De hecho, ya son tres los jugadores que confirmaron su alejamiento.

A las bajas de Facundo Castelli, Fernando Núñez y Ariel Cólzera, el resto de los futbolistas cuyos contratos vencieron el 30 de junio son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Francisco Molina, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Franco Leys, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.