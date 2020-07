Fernando Núñez es baja y ya son dos los delanteros que se fueron de Sarmiento

Ayer se confirmó que el delantero Fernando Núñez es la nueva baja en Sarmiento. El préstamo del atacante de 24 años venció el 30 de junio y ante la falta de una propuesta para su continuidad el futbolista decidió regresar a Godoy Cruz de Mendoza.

Si bien Núñez nunca pudo ganarse la titularidad con la camiseta del Verde, está claro que su alejamiento reduce notablemente las opciones en la ofensiva.

Con la camiseta de Sarmiento disputó 11 partidos y convirtió solamente 2 goles, uno fue ante Chacarita Juniors y el restante ante All Boys.

En un contexto con muchísimas complicaciones financieras, en los inicios de julio la comisión directiva que preside Fernando Chiófalo realizó una oferta económica y colectiva para todo el plantel de Sarmiento, que incluyó al cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino.

La propuesta establece una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato de la Primera Nacional.

Pero se aclara que cuando el certamen reinicie, el salario volverá a ser del 100% y la promesa es compensar el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso en el marco del torneo reducido. "La oferta está basada en mantener el plantel, la competitividad y la fuente de trabajo de los chicos", destacaron desde la dirigencia.

No obstante, más allá de los esfuerzos por retener a los jugadores, está claro que a los futbolísticas la propuesta colectiva mucho no los convenció. De hecho, ya son dos los futbolistas que confirmaron su alejamiento. En este sentido, cabe recordar que además de Núñez, Facundo Castelli regresó a Instituto de Córdoba luego de que también finalizara su préstamo con Sarmiento.

Facundo Castelli criticó la oferta

En el caso de Castelli, el delantero se mostró conforme con el trato recibido en Junín pero también fue bastante crítico con la oferta realizada por la dirigencia. Al respecto, dijo: "La propuesta que nos hizo Sarmiento no era fácil de aceptar por el 100% del plantel".

Castelli argumentó: “Entre los puntos clave estaba que el total del plantel debía aceptar la propuesta y había reducción de sueldos de acuerdo a distintos montos. Pensamos que sólo fue una formalidad. Lo que hicieron fue para decir que ellos propusieron algo y nosotros no lo aceptamos”.

“Lo que más me preocupa es que mis compañeros dejen de recibir un sueldo, esperemos que Agremiados cumpla el arreglo que hizo con AFA de que van a pagarle el sueldo mínimo a los futbolistas que se queden sin club”, completó.

Por último, con las bajas confirmadas de Facundo Castelli y Fernando Núñez, el resto de los futbolistas cuyos contratos vencieron el 30 de junio son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Francisco Molina, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Franco Leys, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.