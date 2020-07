Germán Casco: "Ambos Mundos es mi segunda casa"

¿Cómo venís atravesando la cuarentena?

- Tranquilo, porque de otra forma no se podría vivir. Estamos tratando de llevarla lo mejor posible. Cuidándonos y en familia. Junto con mi señora Vanesa y mis hijas: Alma, que tiene siete años; y Luz que tiene un año y dos meses. Estamos todo el día encerrados y recién ahora estamos saliendo un poquito. Frente a mi casa hay como un descampado, así que tratamos de jugar un poquito ahí. La nena más grande anda en bicicleta y eso alivia un poco. También estamos saliendo a caminar y siempre respetando las medidas de seguridad.

- ¿Te cuesta entrenar? ¿Has podido mantener una rutina de ejercicios?

- Sí, la verdad que ha sido complicado. Con el tema del laburo y el cuidado de la familia mucho tiempo no me queda. A veces llego tarde del trabajo y se me complica. Pero por suerte y gracias a dios, yo siempre digo que tengo un físico privilegiado. No engordo ni un gramo, estoy pesando lo mismo que cuando terminamos el campeonato. A los 36 años me mantengo bien, eso es una ventaja.

- Hablando de campeonatos, con Ambos Mundos pudiste dar una vuelta olímpica por primera vez. ¿Inolvidable, no?

- De los ocho años que juego en Ambos Mundos y nunca había podido. Así que imaginate la alegría, algo de no creer. Jugué casi toda la vida en Ambos Mundos, por ahí me iba durante el año a jugar a alguna liga pero cuando volvía siempre jugué para Ambos Mundos.

- ¿Te lo imaginaste en algún momento?

- Los años anteriores veníamos siendo protagonistas. Siempre estábamos cerca pero no se nos daba. Pero cuando llegó el "Lagar" (por Carlos Gonzales, al DT lo apodan Lagarto) hubo un cambio importante. Es un entrenador que motiva muchísimo y su llegada fue clave. Nos propusimos darle pelea a todos, se armó un lindo plantel y por suerte las cosas terminaron de la mejor manera.

- A muchos jugadores de experiencia les tocó ir al banco en varios partidos. ¿Cómo viviste esa circunstancia?

- Es según la personalidad de cada uno, en mi caso yo siempre me propongo venir a sumar. Con el "Chelo" (Marcelo Gardu) siempre lo hablamos, hay chicos que tienen 18 años y que están para jugar en primera. Corren el doble que nosotros, entonces ¿qué vamos a decir? Al contrario, hay que apoyar y cuando nos toca jugar aportar lo nuestro. Una de las claves para lograr el campeonato fue tener un grupo muy unido.

- En la final te tocó salir en el primer tiempo, una situación que seguramente no esperabas.

- Sí, me quería comer el banco, no sabía qué hacer. Pero bueno, salimos campeones. No puedo decir nada (risas). Ese día no pude dormir, lloré mucho, para mí fue un momento muy importante. Inolvidable. Sobre todo por el cariño que tenemos por el club, no solamente lo digo por mí sino también por mi familia que siempre va a los partidos. Mi señora va con las nenas, va mi vieja, mi abuelas, mis hermanos, van todos. Toda la familia es del "Tricolor". En la familia también tengo un primo de Sarmiento y un cuñado de Moreno, pero fueron igual.

- Repasemos los clubes donde jugaste.

- Jugué en Agustina, Alberdi, volví y jugué en Moreno, después me fui a Piedritas, después jugué en Atlanta de Vedia, en Atlético Villegas jugué un Argentino C, después en Deportivo Alberdi, en Charlone, también en Germania, donde salí campeón y terminé como goleador del torneo, en Singlar de Ascensión también jugué y también en la liga de 9 de Julio. Y también jugué en la liga de Teodelina para Teodelina Fútbol Club.

- Y de cara a lo que viene, cuando regrese el fútbol, ¿te quedás en Ambos Mundos?

- Sí, me quedo acá. Me había salido una propuesta de General Pinto pero al final no se dio; así que voy a jugar para Ambos Mundos. Ya le dí mi palabra al "Lagar".

- Tenés un aprecio especial por el DT.

- Sí, me parece que ha sido importante en esta etapa. Yo colaboro mucho con la comisión directiva y cuando él arregló lo primero que me dijo fue: "Negro, este año vengo yo y salimos campeones del nocturno". Y se dio. Es un técnico que está en todos los detalles. Apenas llegó empezó a buscar algún sponsor para que todos estemos vestidos iguales. Como realmente tiene que ser. Y todo lo que se propuso se logró. Ambos Mundos es un club humilde, se hace todo a pulmón, entonces es fundamental sumar gente que tire para el mismo lado.

- ¿Pensás en la vida sin el fútbol?

- No, por ahora no. Sí sé que en algún momento voy a tener que dejar, pero hoy me siento bien y por eso sigo. No he tenido lesiones graves ni tampoco operaciones complicadas. Así que le doy para adelante. Hoy me está costando salir a correr solo, en realidad siempre me costó, pero cuando podamos volver a entrenar seguramente haré todo lo que el "profe" diga para ponerme de la mejor manera. En grupo es otra cosa, es más divertido.

- ¿Te seduce la idea de ser técnico en un futuro?

- No, por ahora no. Principalmente porque soy muy calentón. Enseguida se me sale la cadena. Son segundos, después me arrepiento, pero sé que soy así. Entonces lo veo complicado. Pero la verdad que no lo tengo decidido.

- ¿Te vés más como dirigente?

- Sí, por ahí me veo más en ese rol. De hecho, ya hace varios años que vengo colaborando con el club. Hemos estado en la organización de los torneos comerciales y hoy estamos refaccionando los ingresos a la cancha. Cuando el "Keto" (Daniel Barco, presidente) me llama voy. Ambos Mundos es mi segunda casa. Yo tuve la suerte de tener al "Keto" como técnico y ahora como presidente.

- El "Keto" es símbolo de Ambos Mundos.

- Sí, es una persona que respeto y quiero mucho. Cuando nació mi nena más chica, yo estaba complicado en el trabajo y debía plata en la obra social, y le pregunté al "Keto" si podía usar la plata de un préstamo que habían pagado por mí. Era para que la nena naciera en el Sanatorio y el "Keto" no lo dudó ni un segundo y me dijo que sí. Por eso siempre digo que él es como un segundo padre para mí.

- Se viene haciendo un gran trabajo en el club, eso también es parte de los logros.

- Sí, a mí me tocó colaborar en los torneos comerciales. Arrancábamos a las cinco de la tarde y me volvía a mi casa a las tres de la mañana. Nos repartíamos las tareas y había gente que se ponía a limpiar los baños y los vestuarios a las dos o tres de la mañana para que al otro día los chicos entrenen con todo limpito. Ese laburo no se ve. Y no lo hacemos por ningún interés, sino porque queremos al club. Yo jugué toda mi vida en Ambos Mundos, siempre me recibieron de la mejor manera, entonces ¿cómo no voy a trabajar para devolver un poco de todo lo que me han dado?