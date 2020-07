Oscar Tuso: "Nunca limité a un jugador en alguna condición natural que posea"

Oscar Eduardo Tuso es un referente del fútbol juninense, ya que fue un destacado jugador, ha tenido recorrido como entrenador y actualmente, desde hace varios años, es el titular de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, Seccional Junín (ATFA).

El "Cabezón" tiene 62 años, está casado con Norma Marchettini; es papá de Verónica (docente), Germán (periodista deportivo) y Guillermo, quien es arquitecto (y también -al igual que su hermano-, jugador de fútbol) y tiene dos nietos, Manuel y Victoria Tobal Tuso. Sobre sus comienzos en el deporte más popular, manifestó al ser entrevistado por Democracia:

"Me inicié desde chico en las divisiones inferiores del Club Sarmiento, hasta llegar a la primera división profesional del `verde´, pasando por el equipo amateur además, y debo ser uno de los pocos que se inició en el Club como jugador y luego dirigió al equipo a nivel profesional. Además, entre otros equipos locales, dirigí a Rivadavia de Junín, River Plate, Origone de Agustín Roca, B.A.P. -en dos ciclos-, y además a Leandro N. Alem (Liga de Vedia) y fui ayudante de campo de Mario Finarolli en Sarmiento".

Luego, agregó: "De pibe, la pelota era el juego ícono de todo chico. En el barrio, nos juntábamos a jugar en la cuadra de calle Fuerte Federación, una cortada que era de tierra y por eso no pasaban autos, así que no había problemas para jugar allí. También íbamos al campito que estaba donde actualmente funciona la estación de servicio de Hipólito Yrigoyen y Primera Junta, especialmente los fines de semana, y los sábados y domingos jugabamos contra equipos de otros barrios de Junín".

Debut en primera división del C.A.S.

Más adelante, Oscar recordó: "Mi debut en primera en Sarmiento fue enorme, por la ilusión de debutar y jugar en el Club con chicos que nos habíamos formado y criado juntos dentro del club. Recuerdo el nerviosismo propio de un joven ante una experiencia inédita, fue imborrable ese momento y luego con varios hermosos momentos y muchas anécdotas". Mientras que sobre su paso como entrenador de Sarmiento profesional, rememoró: "Fue en la temporada 1999/2000, con un equipo de poco presupuesto y conformado en su gran mayoría por chicos de Junín, previamente elegidos por nuestro cuerpo técnico. Fue un plantel al que le costó arrancar y en la medida que tomaron experiencia, dio sus frutos. Tal es así que se llegó a la final y se perdió la final del ascenso ante Estudiantes de Buenos Aires, ya dirigido por Mario Finarolli".

Luego expresó sobre sus equipos: "Me gusta que mis equipos sepan defender bien, de manera ordenada y organizada, pero que a la hora de atacar se desorganicen y pueda allí aflorar el talento individual de cada integrante del conjunto. Nunca limité a un jugador en alguna condición natural que posea, por el contrario, siempre traté de beneficiarlo y que haga valer y pueda desarrollar sus condiciones naturales. Me han venido a buscar para dirigir de varios clubes, pero con algunos dirigentes no nos hemos puesto de acuerdo en el proyecto a desarrollar y otras veces no llegamos a un acuerdo económico y sobre las condiciones de trabajo".

Siguiendo con su rol de entrenador, recordó: "Llegué a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino Seccional Junín (ATFA) de la mano de Alberto De Tomaso, tras haberme recibido en la primera promoción, en los que cursamos en 1991/1992, yo me recibí en la primera camada. Las sedes por las que fue pasando ATFA fueron la Escuela `Patricias Argentinas´, primero en su sede de calle General Paz y luego en la de Moisés Lebensohn y Narbondo, y ahora estamos en la sede que la Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba) posee en Sarmiento y Libertad, gestión que agradecemos al rector, Guillermo Tamarit, y a Juan Pablo Itoiz"

En ATFA Junín

En cuanto al gremio que encabeza, el de los entrenador de fútbol, reconoció: "La Asociación de Técnicos (ATFA) tendrá elecciones, que quedaron en un stand-by por una presentación que hizo un grupo de entrenadores y por la pandemia. Hasta allí había dos listas, la oficialista (liderada por Victorio Nicolás Cocco) y la de Jorge `Palito´ Brandoni. Yo pertenezco al oficialismo, pero he charlado y charlo con otros directores técnicos que tienen otra manera de pensar y de ver la situación", mientras que como han trabajado con los problemas que trajo el coronavirus a los DT asociados, Tuso dijo:

"Ofrecimos un préstamo de cinco mil pesos a devolver en cinco cuotas, sin interés, a los entrenadores que lo necesitan. También pusimos la casa que alquilamos como sede a disposición de las autoridades del Hospital Interzonal, para que la utilicen en caso de resultar necesario por el Covid-19, e inclusive, con dinero personal de algunos DT, hemos ayudado a quienes lo necesitan, aportando un plato de comida, elementos para higiene, etc., sin darlo a conocer públicamente, porque creo que con solo quedarnos la conciencia tranquila ya está, porque la solidaridad entiendo que debe ser anónima. Debo destacar además que la cuota social de ATFA es muy accesible y casi todos la pagan".

Sobre los problemas que genera la inactividad de los futbolistas y técnicos a causa de la pandemia, el "Cabezón" consideró: "Es un tema sanitario y la cuarentena obligatoria no permite entrenar, porque está en vigencia el distanciamiento social. Las complicaciones son para todos los clubes y todos jugadores por igual. Hay que dejar pasar el tiempo, ver que estamos todos sanos y luego retomar la actividad futbolística. Hay que pensar que este es un problema mundial y hay que ser respetuosos de los sanitaristas, pensar no solo en uno mismo sino en los demás, porque no sabemos si no perjudicamos a los demás con el retorno del fútbol. Cuando den el visto bueno las autoridades no habrá ventaja ni desventaja para nadie, partirán todos desde el mismo punto".

"Más competencia a las formativas"

Finalmente, Oscar Eduardo Tuso se refirió al balompié local, señalando que: "El fútbol de Junín es lindo, tiene mucha continuidad, salvo este año por la pandemia. Se juega todo el año, con poco parate, y tal vez deberían tener más competencia las categorías formativas. En primera, los jugadores juninenses se van a jugar a otras Ligas por el dinero, ahí está el secreto. La única manera de que se queden los mejores es que los clubes le paguen un canon por partido así tienen otros ingresos, algo que se da en la región y por eso se van", destacando como corolario: "Con ATFA, estamos en contacto permanente con la Dirección de Deportes y su titular, Claudio Yópolo, siempre charlamos, estas últimas semanas más aún por el tema candente de la posible vuelta del fútbol", completó Oscar Tuso.