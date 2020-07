Nuevos acuerdos en Platense

El marcador de punta Cristian Marcial y el atacante Matías Tissera acordaron en las últimas horas prolongar sus vínculos con Platense y estarán afectados a la entidad de Vicente López, con miras a la reanudación de la actividad en la Primera Nacional.

El club ‘calamar’ arregló con Racing por Marcial y con Newell’s Old Boys por Tissera, para que ambos jugadores renueven sus préstamos, según reveló un parte oficial de la institución.

En tanto, la dirigencia continúa conversaciones para retener al defensor Gastón Suso y al delantero Joaquín Susvielles, otros dos jugadores a los que se le venció el contrato el 30 de junio.

Los jugadores que extendieron sus contratos hasta fin de año son Facundo Curuchet, Marcelo Vega, Braian Lluy, Andrés Desábato y Luciano Recalde. El atacante colombiano José Luis Sinisterra, que pertenece a Lanús, también aseguró continuar hasta diciembre venidero, a préstamo.

Mientras que Jorge De Olivera, Roberto Bochi, Hernán Lamberti y Nahuel Iribarren suscribieron nuevos contratos hasta diciembre de 2021.

En cambio, en las últimas horas, también se confirmó que el mediocampista por izquierda, Leonardo Baima, no seguirá en la entidad de Vicente López.

El ex Boca Juniors y Nueva Chicago se suma a una nómina anterior de futbolistas que partieron como el defensor Manuel Capasso (volvió a Aldosivi de Mar del Plata), los mediocampistas Gonzalo Bazán y Alfredo Ramírez, el delantero Javier Rossi y el arquero Nahuel Clavero.

Tenían vínculos vigentes y continuarán en el plantel ‘marrón’, los juveniles Juan Infante, Gianluca Pugliese, Tiago Palacios, Franco Baldassarra, Ian Puleio, Sasha Marcich, Facundo Szarko y Patricio Pérez.