"Solo tengo palabras de agradecimiento", dijo Facundo Castelli en su despedida de Sarmiento

El delantero Facundo Castelli no seguirá en Sarmiento. Tras vencer su préstamo con el Verde el 30 de junio, el atacante de 25 años no recibió ninguna propuesta superadora y por eso regresó a Instituto de Córdoba.

En el marco de su despedida, el futbolista habló con Democracia y expresó su agradecimiento por el trato recibido. Al respecto, indicó: "Estoy súper agradecido con cada uno de los integrantes del plantel, del cuerpo técnico y la dirigencia. Se portaron muy bien conmigo".

Añadió: "Quizás el final no fue el que todos deseábamos pero lo tomo como una linda experiencia. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me encontré con un club muy lindo y principalmente repleto de buena gente".

En el marco de su alejamiento, Castelli también habló con medios cordobeses sobre su retorno a Instituto. En este sentido, remarcó: "La propuesta que nos hizo Sarmiento no era fácil de aceptar por el 100% del plantel, entonces automáticamente al vencer el contrato el 30 de junio, vuelvo a Instituto”.

En cuanto a la propuesta de la dirigencia del Verde, el “Facha” también contó: “Entre los puntos clave estaba que el total del plantel debía aceptar la propuesta y había reducción de sueldos de acuerdo a distintos montos. Pensamos que solo fue una formalidad lo que hicieron para decir que ellos propusieron algo y nosotros no lo aceptamos”.

“Lo que más me preocupa es que mis compañeros dejen de recibir un sueldo, esperemos que Agremiados cumpla el arreglo que hizo con AFA de que van a pagarle el sueldo mínimo a los futbolistas que se queden sin club”, apuntó Castelli.

Por último, al momento de hacer un balance de su paso por Sarmiento, remarcó: “Desde lo personal fue positivo, me hubiese gustado tener más continuidad pero hoy en día no me reprocho nada”.

“Tengo muchas expectativas de volver a Instituto, ya estuve hablando con algunos dirigentes y quiero cumplir el año que me queda de contrato acá”, relató Castelli.

Cabe recordar que en Sarmiento jugó once partidos, de los cuales dos fueron de titular y nueve como suplente, y no convirtió goles.



Negociaciones en Sarmiento

Por el momento, no hay definiciones precisas sobre el futuro del plantel profesional de Sarmiento. Desde que la comisión directiva realizó la oferta formal, los jugadores vienen debatiendo y según pudo averiguar este diario, por ahora, la respuesta sería negativa. Es que la mayoría de los futbolistas preferiría una negociación individual y no grupal, como ofreció la dirigencia.

Cabe recordar que la propuesta colectiva propone una reducción salarial que ronda el 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato de la Primera Nacional.

En la oferta se aclara que cuando el certamen reinicie, el salario volverá a ser del 100% y la promesa es compensar el recorte con un premio, si es que el equipo logra el ascenso en el marco del torneo reducido.

Entre las últimas declaraciones, el vicepresidente del Verde, José Luis Cornago, destacó que la oferta "está basada en mantener el plantel, la competitividad y la fuente de trabajo de los chicos".

Más allá del optimismo de la comisión directiva y del esfuerzo que vienen realizando por equilibrar las finanzas del club, los futbolistas parecen no coincidir con la metodología planteada. Además de no estar de acuerdo con el formato de la propuesta, el tema de la deuda y las ofertas que tienen algunos futbolistas también ocupan un lugar importante entre las diferencias.

En definitiva, con la baja confirmada de Facundo Castelli, el resto de los futbolistas cuyos contratos vencieron el 30 de junio son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Francisco Molina, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Franco Leys, Fernando Núñez, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.

