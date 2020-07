Ernesto "Chiqui" Pereira: "No me costó dejar el fútbol, acepté el paso del tiempo"

Un futbolista que dejó su marca en Sarmiento de Junín, a fines del siglo pasado, fue Ernesto Raúl Pereira, el "Chiqui", quien recorrió algunas de las categorías formativas en el C.A.S. hasta llegar a la Primera división profesional en el "verde", previo paso por otros clubes locales en su etapa de inferiores.

En los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) hizo su debut con el conjunto rentado en la temporada 1990, en un partido frente a Barracas Central, participando solo en ese encuentro en ese campeonato de ascenso.

Volvería al primer equipo verdolaga en el torneo 1992/93, en la Primera "B" Metropolitana, formando parte activa del plantel que consiguió el ascenso al Nacional "B" al golear en la jornada final a San Miguel, y ya en la nueva divisional tuvo un gran rendimiento personal en sus actuaciones en la entidad sarmientista.



Pereira jugó en total en 68 partidos luciendo la camiseta de Sarmiento, convirtió alrededor de veinte goles y luego de alejarse de la institución de Arias y Necochea tuvo un paso por el Club Palestino de Chile y por equipos de Ascensión, Agustina (ambos de la Liga Arenalense de Fútbol) y por conjuntos de las Ligas Villeguense, Liga Pehuajense y Liga de 9 de Julio de fútbol hasta su retiro, que se concretó a finales de la primera década del nuevo siglo.

Ernesto tiene 47 años, dos hijos, Francina (de 18 años, estudiante de medicina en la Universidad Nacional de La Plata) y Sebastián Pereira, quien tiene 23 años y heredó de su progenitor la pasión por el fútbol, habiendo jugado en Villa Belgrano y B.A.P. de Junín y actualmente entrenaba en Mariano Moreno, hasta que se impuso la cuarentena social, preventiva y obligatoria.



Iniciando la charla con Democracia, el "Chiqui" destacó: "Nací en Coronel Charlone, Partido de General Villegas y cuando tenía seis años, mi familia se radicó en Junín. Empecé en las inferiores de Independiente en 1983, cuando tenía diez años, con Taborda como técnico. A los 11 años pasé a la Escuela de Fútbol de B.A.P. con el `Coco´ Malegni, y a los 12 años me fiché en el Club Sarmiento. Allí jugué en varias divisiones de inferiores: en octava y en séptima salimos campeones y cuando podía pasar a jugar en la sexta, `Taqueta´ Barrionuevo me pasó directamente a la Primera amateur. Siempre jugué como volante ofensivo o media punta y mis ídolos en el fútbol son Daniel Gustavo Cangialosi y Diego Armando Maradona".

Reconocimiento para Horacio Barrionuevo

En cuanto a los técnicos que le dejaron enseñanzas, que dejaron una marca en su juego, Pereira reconoció: "El número uno fue `Taqueta´ (Horacio Barrionuevo) y también aprendí muchísimo de Mario Finarolli y de Juan Carlos Montes entre 1990 y 1995 en los equipos de Sarmiento profesional. `Taqueta´ fue como un padre, ya que más allá de lo futbolístico, nos guió en los primeros pasos por la vida. No va a haber otro igual, era como un Dios para todos nosotros, los que tuvimos la fortuna de aprender de él".

En tanto, a la hora de recordar el mejor elenco que integró en el C.A.S., Ernesto destacó: "Al equipo campeón del octogonal en el año 1993, le ganamos la final a San Miguel por 5 a 0 en el `Eva Perón´ de nuestra ciudad, una enorme alegría. Recuerdo que varias canchas eran muy complicadas para jugar en los torneos de ascenso, especialmente la de Laferrere, Merlo, San Telmo".

"Después de Sarmiento jugué en Palestino de Chile, en Ascensión, en General Villegas, en la Liga de Pehuajó y por último en la Liga de 9 de Julio. No me costó dejar el fútbol, acepté el paso del tiempo. No pensé en dirigir, ya que es algo a lo que hay que dedicarle mucho tiempo. Por eso me dediqué al trabajo (lo hace desde hace años en una empresa local de emergencias médicas) y a mi familia especialmente".

Luego de contar que a su hijo futbolista "el consejo que siempre le doy es que disfrute al máximo, que se divierta y que pueda cosechar buenos amigos. Es algo que este deporte tan lindo nos deja", Ernesto Raúl Pereira señaló finalmente:

"Puedo decir que al fútbol lo jugué y hasta donde llegué, lo disfrute al máximo. Siempre estaré muy agradecido con todas las personas que estuvieron apoyándome a lo largo de mi carrera. Y a toda mi familia, que siempre estuvo presente".

