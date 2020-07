Daniele De Rossi dijo que quiere volver a Boca como DT

El ex mediocampista italiano Daniele De Rossi habló hoy de su paso por Boca y manifestó su intención de regresar al club "como entrenador" en un futuro, al tiempo que aseguró que piensa en el defensor Paolo Goltz como ayudante de campo.

"Yo estaba en el lugar justo, en el momento errado. Pero no pasa semana que no extrañe todo de Boca, de Buenos Aires, y lo siento, porque me dicen que ahora está muy complicada la situación en Argentina y tengo miedo de que el día que pueda volver, no me encuentre con el país que dejé. En el país que yo estuve, me sentí como en mi casa", dijo De Rossi.

Y añadió: "Tengo que volver al país como turista y tengo que volver para agradecerle a la gente que tanto me ayudó. Pero también tengo en mi cabeza la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí".

"Puedo ser el último de la lista, pero mi idea es esa. Si las cosas seguían bien, ya había quedado con Nicolás Burdisso que iba a arrancar mi carrera de entrenador en las inferiores del club, pero eso fue antes de que empezaran los problemas familiares", continuó el ex volante central en una entrevista con el diario La Nación.

Además, habló de la buena relación que forjó con sus compañeros, de los que destacó al delantero Franco Soldano y a los zagueros Carlos Izquierdoz y Paolo Goltz.

"Franco, Cali y Goltz están en mi corazón. Me ayudaron, nos acoplamos fácil y en una semana ya sentía que los conocía desde siempre", remarcó el italiano.

En la misma línea, agregó: "Las vueltas de la vida dirán, pero mi deseo es dirigir a Boca y a Paolo Goltz ya le dije que lo quiero como ayudante de campo".

En cuanto al título que ganó el "Xeneize" durante su estadía en la institución, De Rossi expresó: "Soy feliz si alguien piensa que fui parte de una alegría para los hinchas de Boca, pero yo no hice casi nada. Me doy cuenta solo, soy muy consciente. No soy de esos que se toman los méritos de otros".

"Un jugador como yo, que siempre fue protagonista, un líder, una pieza importante, que jugaba mil partidos, no se va a hinchar el pecho por un título que se ganaron con los dientes y con las uñas mis compañeros. No sería justo, sería irrespetuoso con ellos", concluyó.