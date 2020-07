Aseguran que el delantero Pablo Magnín está en el radar de Godoy Cruz de Mendoza

Godoy Cruz de Mendoza está trabajando en el rearmado del plantel y ya cuenta con la presencia del entrenador del ascenso que fue a buscar. Se trata de Diego Martínez, quien se convirtió en el reemplazante de Mario Sciacqua. El nuevo DT dejó Estudiantes de Caseros y ya está en la capital mendocina para armar su "Tomba".

Y al parecer la política de seguir muy de cerca la actualidad de las categorías menores sigue latente en el elenco mendocino porque según medios de esa provincia ahora parece que están interesados en Pablo Magnín, el goleador de Sarmiento y de la Primera Nacional.

El delantero finalizó su vínculo con el Verde el 30 de junio y además de tener la posibilidad concreta de renovación también analiza otras ofertas. En este sentido, el "Tomba" es uno de los clubes de primera división que viene a la carga por el goleador.

El atacante, ex Instituto de Córdoba y Temperley, antes del parate por la pandemia cerró un certamen fantástico: mira a todos desde arriba de la tabla de goleadores al marcar 15 tantos para el conjunto de nuestra ciudad.





La relación con Sarmiento

Ante la oferta de Godoy Cruz de Mendoza queda claro que el futuro de Magnín es incierto. Solo hay dos chances, se queda o se va.

Cabe recordar que el inicio de esta novela comenzó el martes 30 de junio cuando venció su contrato con Sarmiento. Ese mismo día, la dirigencia que preside Fernando Chiófalo realizó una propuesta económica grupal que hasta ahora no encontró ninguna respuesta positiva.

Según pudo averiguar este diario, la continuidad de Magnín es una de las tareas más complicadas ya que el jugador tiene varias ofertas. Entre ellas la de Godoy Cruz y también fue sondeado por algunas instituciones del exterior.

Demás está decir que el atacante de 30 años es una pieza clave en el equipo de Iván Delfino y que su alejamiento sería una baja importante. No obstante, las negociaciones no están terminadas.

La oferta y la espera

Como este diario ya lo informó, el grupo de dirigentes que preside Fernando Chiófalo realizó una oferta colectiva que incluye una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del certamen.

No obstante, en la oferta se aclara que cuando el campeonato se retome, el salario volverá a ser del 100% y la promesa es compensar el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso. El recorte salarial también incluye al cuerpo técnico que encabeza el entrenador Iván Delfino.

En cuanto a los futbolistas cuyos contratos ya vencieron, la comisión directiva les propuso una renovación inmediata por seis meses pero bajo los términos mencionados.

Además de Pablo Magnín, los jugadores a los que se les terminó el contrato son Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Francisco Molina, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Franco Leys, Fernando Núñez, Facundo Castelli, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.

El optimismo

Desde el entorno dirigencial confían en una respuesta positiva por parte del plantel. "El objetivo es permanecer competitivos, no dejar a nadie sin trabajo y que lo que se acuerde esté dentro del presupuesto", argumentaron.

Pero, según pudo saber este diario, no todos los futbolistas estarían "contentos" con la oferta formalizada. "No se puede hacer una propuesta grupal cuando todos los contratos son individuales", opinaron algunos de los referentes.

Está claro que la propuesta de la dirigencia hubiese caído mucho mejor si los salarios del plantel estuviesen al día. No obstante, por el momento los jugadores y el cuerpo técnico se mantienen en contacto y en lo que resta de julio deberían dar una respuesta formal.

