La dirigencia de River acelera tratativas en los contratos que vencen el año que viene

La dirigencia de River Plate acelera los contactos con los representantes de los jugadores Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Nicolás De la Cruz y Rafael Borré, a quienes

se les vencen los contratos el año que viene.

Por otra parte, las negociaciones -que ya se iniciarontienen el detalle que los jugadores en cuestión son los que más suenan en el mercado de pases que empezará a moverse en las próximas semanas.

“Queremos renovar los contratos de estos jugadores lo antes posible, más allá de las cuestiones de las transferencias. Si bien vencen en junio del 2021, queremos que haya tranquilidad para todos”, dijo el manager "Millonario", Enzo Francescoli, en las últimas horas.



De todos modos, las realidades de los cuatro jugadores son diferentes porque tanto con Montiel como con el "Chino" Martínez Quarta, surgidos en las divisiones inferiores del club, los intereses no son iguales que con los casos del colombiano Borré y el uruguayo De la Cruz. Para los dos defensores, las charlas son menos complejas porque no hay intereses de terceros en discordia, ya que se sientan a la mesa dos actores: el jugador y su representante, y la dirigencia del club.

El representante de Montiel, Marcelo Carracedo, maneja una oferta del West Ham de Inglaterra, que si se salva del descenso haría una propuesta formal. Por eso, firmar una renovación con altas chances de ventas es menos compleja. Asimismo, Gustavo Goñi, quien maneja ofertas por Martínez Quarta, se encuentra en un estado de situación similar y la renovación también se pone en juego si una transferencia se concreta en el actual mercado de pases o en el que viene.



Mientras tanto, con los otros dos jugadores extranjeros hay una “tercera pata”, ya que hay clubes que tienen porcentajes.

En el caso de De la Cruz, Liverpool de Montevideo tiene el 70 por ciento del pase; y en el caso de Borré, es Atlético de Madrid el que tiene opción de compra.

En las últimas horas el sitio web uruguayo Tenfield advirtió sobre De la Cruz: “Las aristas son complicadas porque hay una deuda con Liverpool y con el propio jugador, que deben

ser saldadas para avanzar”.

Por el tema Borré la cuestión es aún más compleja porque para renovar el contratoRiver tiene que pagar 3,5 millones de euros al Atlético de Madrid y poder tener de ese modo la potestad de venta.



Mientras ese pago no se concrete, y Borré no acepte la renovación de contrato, el club madrileño podría pagar 7 millones de euros y sumar al delantero colombiano a su plantel, ya sea para utilizarlo o para venderlo a otro club.

Más actualizaciones Más allá de estos casos puntuales, River ya se quedó sin dos jugadores a los que se les terminó el contrato: el zaguero central juvenil Kevin Sibile, quien quedó libre; y el delantero Ignacio Scocco, quien no renovó para jugar en Newell's Old Boys.

Los otros dos jugadores que seguirán son Germán Lux, quien negocia su renovación por una temporada más; y Enrique Bologna, quien la semana pasada aceptó la oferta de River.

Por último, ya se concretó la renovación del contrato del juvenil Julián Álvarez, que se vencía el año que viene, en una negociación que se llevó adelante con una cláusula de salida de 25 millones de dólares.