El plantel de Sarmiento apostaría a una negociación individual y no grupal como ofreció la dirigencia

Por el momento, no hay definiciones precisas sobre el futuro del plantel profesional de Sarmiento.

Desde que la comisión directiva realizó la oferta formal, los jugadores vienen debatiendo y por ahora la respuesta sería negativa. Es que la mayoría de los futbolistas preferiría una negociación individual y no grupal como ofreció la dirigencia.

Cabe recordar que la propuesta colectiva propone una reducción salarial que ronda el 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato de la Primera Nacional.

En la oferta se aclara que cuando el certamen reinicie, el salario volverá a ser del 100% y la promesa es compensar el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso en el marco del torneo reducido.

Entre las últimas declaraciones, el vicepresidente del Verde, José Luis Cornago, destacó que la oferta "está basada en mantener el plantel, la competitividad y la fuente de trabajo de los chicos".

"La idea era llegar hasta diciembre con un contrato y una reducción escalonada, estamos esperando una respuesta favorable. Es grupal la oferta por una cuestión de competitividad, es como seguir preparado con lo que venías más allá de que el parate es complicado", consideró.

Por otro lado, sobre los tiempos para recibir la respuesta, Cornago avisó: “No pusimos plazo porque no hay definición en cuanto a la vuelta a los entrenamientos y menos a la competencia. Si nos quedamos con este plantel y el cuerpo técnico, vamos a ir por el objetivo final”.

Más allá del optimismo de la comisión directiva y del esfuerzo que vienen realizando por equilibrar las finanzas del club, los futbolistas parecen no coincidir con la metodología planteada. Además de no estar de acuerdo con el formato de la propuesta, el tema de la deuda y las ofertas que tienen algunos futbolistas también ocupan un lugar importante entre las diferencias.

Cabe recordar que los futbolistas cuyos contratos vencieron el 30 de junio son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Francisco Molina, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Franco Leys, Fernando Núñez, Facundo Castelli, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.



Trascendidos y opiniones

Como este diario lo anticipó, en las últimas horas tomó mayor credibilidad la versión de que el cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino ya le habría dado el "ok" a la dirigencia del Verde para continuar, al menos, hasta fin de año.

El entrenador del Verde aceptaría una reducción en su salario, que rondaría el 30 por ciento, pero al parecer el DT le pidió a la comisión directiva hacer el mayor de los esfuerzos para retener a todos los jugadores que actualmente conforman el plantel profesional.

Por otro lado, entre los jugadores que podrían irse, Ariel Cólzera se refirió a su situación en el medio Solo Ascenso y al respecto dijo: "En Sarmiento estamos esperando que la dirigencia tome la decisión si quieren que continúe o no".

Agregó: "El trato con los dirigentes es como todos, cuando las cosas van bien están siempre presentes y cuando están mal aparecen los que realmente quieren al club. El futuro será seguir esperando y cuando se pueda volver a jugar al fútbol ver a qué club voy y tratar de hacer lo mejor posible como siempre".

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados