Batista: "Debemos manejar la ansiedad por volver y hacerle caso a los que saben"

El DT del seleccionado argentino Sub-20 y Sub-23 Fernando Batista solicitó "manejar la ansiedad" durante la pandemia de coronavirus frente a las ganas de volver a la actividad y entendió que el regreso debe concretarse solo cuando los profesionales de la salud lo consideren oportuno.

En una entrevista, Batista indicó que "no están dadas las condiciones" para la vuelta del fútbol, aun cuando las autoridades nacionales habilitaron los entrenamientos a los deportistas olímpicos que competirán en los Juegos de Tokio el año próximo, en los que su equipo tiene un lugar asegurado.

El "Bocha" explicó cuál es su método de trabajo durante la cuarentena y también repasó la actualidad de jugadores como el astro rosarino Lionel Messi, Lautaro Martínez, Exequiel Palacios y el juvenil Julián Álvarez.

- ¿Cómo es su trabajo durante la cuarentena?

- Tratando de hacer algo similar a lo de cualquier entrenador, aunque en este caso es más difícil para mí, porque no tengo a los jugadores como en un club para trabajar vía Zoom o con el preparador físico. Mi trabajo hacia los chicos va en algunos mensajes desde lo humano para saber cómo están, en especial los que están en Europa. Cómo están en su actividad, cómo regresaron desde lo físico y futbolístico. Y acá de vez en cuando charlo con los chicos de la Sub-23 o de la Sub-20 que estuvieron con nosotros.

- ¿Cómo notó a los jugadores en el diálogo?, ¿con cierto temor por la pandemia de coronavirus?

- No, para nada. Los que están afuera me contaron de los cuidados lógicos, que son los necesarios, que debemos afrontar todos en cualquier lugar.

- ¿Qué elige o prioriza cuando ve fútbol?

- Veo de todo. Con la posibilidad de que se abrió el fútbol europeo hay variedad. Las grandes ligas como España, Inglaterra, Alemania, Italia. Ahí aprovechamos si juega algún argentino para verlo. Y después repasamos algunos de la Sub-20 o Sub-23. Siempre hay algo para corregir. Dentro del tiempo que tenemos, que es bastante, podemos acomodar algunas cosas que antes, con la vorágine, no se podía.

- A partir de la habilitación del gobierno nacional, ¿por qué no se trabaja con los jugadores del equipo olímpico?

- Todas las disciplinas son diferentes. Y para nosotros, falta mucho. Deben volver los clubes primero, es lo correcto, y cuando uno analice una lista habrá un mix con los de Europa y acá. Tenemos más de un año para la preparación y me parece que lo más conveniente, y por respeto, es hacer caso a los médicos, a los profesionales de salud. Y después de ahí, empezarán los clubes y luego planificaremos los Juegos Olímpicos o cualquier otra competencia que tengamos a nivel selección. En ningún momento lo pensé porque los clubes no están trabajando.

- Marcelo Gallardo dio su opinión a favor del pronto regreso a los entrenamientos, mientras estén dadas las condiciones, ¿cuál es su opinión?

- Tienen que estar dadas las condiciones. Eso está bien claro y las condiciones las tienen que dar la gente que sabe del tema, que son los médicos. Todos tenemos ganar de volver. Hasta yo tengo ganas de salir a correr, pero no creo que sea lo ideal en este momento de mucho contagio. Tenemos que estar preparados, en primer lugar, y en segundo debe haber un buen protocolo. En tercer lugar, cuando iniciemos, debemos hacerlo sin retroceso. Esa ansiedad la tenemos que tratar de manejar, más allá que la tenemos todos y es normal que así sea, pero tenemos que hacer caso a la gente que sabe, ellos nos dirán cuándo empezar.

- ¿Cómo tomó la renovación del delantero de River, Julián Álvarez?

- Me alegró por él. Es un gran chico, un gran profesional y podremos disfrutarlo un poco más en el fútbol argentino. Continuaremos el trabajo para su formación aprovechando que está en un gran equipo, con un grandísimo entrenador. Además, debe ser una tranquilidad en lo personal, así que me alegró.

- ¿Está preocupado por la inactividad de Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen y Juan Foyth en Tottenham?

- Palacios quizás paga un poco el período de adaptación, que es normal. Le sucede a cualquier jugador que va a Europa porque cambian la cultura, el idioma, los entrenamientos y son otros los compañeros. La realidad es que no tenemos dudas de sus condiciones. Cuando agarre ritmo y le den partidos, estará a la altura, sin dudas. Foyth está con una lesión, pero ya demostró sus condiciones. Me gusta cómo juega. Como hincha de fútbol y por estar en el seleccionado no me preocupa sus inactividades porque son grandes jugadores y en cualquier momento estarán afianzados en sus equipos.

- ¿Lautaro Martínez, en corto tiempo, ya demostró que es uno de los mejores delanteros del mundo?

- Sí, es uno de los mejores a pesar de sus 22 años. Recién empieza en un fútbol competitivo como el italiano. Va camino a ser uno de los mejores en su puesto. No digo que sea el mejor porque hay varios delantero importantes, pero Lautaro va camino a eso, lo demuestra en cada partido, quiere ser el mejor y gracias a Dios es argentino.

- ¿Cree que debería quedarse en Inter o pasar a Barcelona?

- Es una decisión complicada porque está en un buen club también. Ahí pasará por la continuidad, por la competencia que tenga. Tanto Inter como Barcelona son dos grandes clubes, de los más importantes de Europa, y cualquiera quisiera estar en uno de los dos.

- Volvió el fútbol en Europa y con él también lo hizo Lionel Messi, quien ya cumplió 33 años, ¿qué le pareció esta versión futbolística?

- Lo vi como siempre. Con ese hambre de gloria, de ganar, de ser competitivo, de ser el mejor. Pareciera que el parate no le afectó y ya llegó a los 700 goles. Dentro de esta inactividad, una de las mayores alegrías fue la vuelta de Messi. Ojalá que lo disfrutemos muchos años más.