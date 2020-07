Carlos Tevez se tomará unos días para responderle a Boca

Carlos Tevez se tomará unos días para resolver su futuro, para ver si mantiene su tesitura de rechazar la última propuesta por parte de la secretaría de fútbol de Boca Juniors que conduce Juan Román Riquelme, o si decide finalmente terminar con la negociación y no continuar en el club del cual es hincha y que lo llevó a la fama.

Tevez sabe que la pelota está de su lado y no desconoce que el 'mundo Boca' está pendiente de su decisión, que por cierto no será una más en su extensa y brillante carrera como futbolista.

En Boca no se mueven por ahora de la última oferta que le hicieron al "Apache": un año de contrato, con una extensión de seis meses más, y la posibilidad de que el futbolista pueda rescindir el vínculo a fin de 2020.

Tevez, quien ya es jugador libre, terminó su contrato con Boca el martes pasado, sigue con su familia en la localidad bonaerense de Maipú, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un campo de su propiedad.

El ex Juventus y Manchester City se entrena por su cuenta y ya no está más, por razones lógicas, en la aplicación Zoom del plantel "xeneize" que dirige Miguel Russo, aunque el profesor Damián Lanatta le dejo a él, a Franco Soldano y a Mauro Zárate la planificación de trabajos individuales, con la esperanza de que se vuelvan a reintegrar a las prácticas del vigente campeón del fútbol argentino.

El escenario actual tiene de un lado a Tevez y sus ganas de jugar la Copa Libertadores, con el objetivo de retirarse con la camiseta de Boca. Las dudas afloran cuando analiza su relación con Riquelme y los integrantes de la secretaría de fútbol, especialmente con Jorge Bermúdez, con quien la relación está rota y es muy difícil que se pueda recomponer.

Del lado de "Román", los integrantes del consejo de fútbol y el técnico DT Russo esperan la definición de "Carlitos" para saber cómo van a diagramar el equipo para la nueva temporada.

Alguien cercano a Riquelme le aseguró que si Tevez decide no continuar en la institución, Román va a salir a hablar en algún medio -algo que no hace desde que asumió como dirigente en diciembre pasado- para explicarle a los socios e hinchas por qué se llego a esa situación.

Carlos Tevez, de 36 años, en su exitosa carrera en Boca consiguió 10 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Intercontinental. Es el jugador argentino con más campeonatos y copas ganadas después de Lionel Messi.