Desestiman sanciones para el presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra

El Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó el pedido de sanción contra San Martín de Tucumán y su presidente Roberto Sagra que había solicitado el actual tesorero y titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino, pero lo llamativo es que el fallo fue emitido el 24 de junio pasado y se oficializó recién ayer, tras un reclamo realizado por el club norteño, informaron voceros de esta institución.

La postura del Comité Ejecutivo de la AFA generó el malestar de los directivos tucumanos porque consideran que la decisión de ocultar el fallo forma parte de la estrategia encarada por las autoridades de esa entidad debido al enfrentamiento que mantiene con los dirigentes de San Martín.

"Es inexplicable lo que hicieron", comentó un vocero de San Martín, cuyos abogados tuvieron que iniciar un expediente de pronto despacho ya que habían sido advertido que el Tribunal se había expedido pero el boletín nunca se subió a la página de la AFA ni se le notificó al demandado.

Anteriormente, el comité ejecutivo no respondió a una nota elevada por los dirigentes tucumanos en la que solicitan una explicación por la decisión tomada de no oficializar el ascenso a Primera cuando se anunció la finalización de la temporada.

Este es el segundo revés que sufren los dirigentes afistas ante los reclamos de los tucumanos, ya que previamente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no les hizo lugar a un pedido de acortar los plazos de la presentación que hizo San Martín ante ese órgano internacional.

Toviggino denunció a Sagra por supuestas declaraciones injuriosas contra él y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y responsabilizó de manera indirecta al club de La Ciudadela, pero su presentación fue desestimada por el Tribunal.

En su descargo, Sagra sacó a la luz un mensaje de whatsapp que les envió el dirigente santiagueño a los presidentes de los clubes de la Primera Nacional en el que se refería con términos agraviantes al accionar del club tucumano y les advertía que no era conveniente hacer enojar a Tapia.

Los dirigentes tucumanos, ante el silencio de la AFA a sus presentaciones, decidieron recurrir al TAS y se estima que dentro de 45 se sabrá si el reclamo es correcto.

Si el pedido tiene dictamen favorable, la AFA deberá modificar la posición de no oficializar los ascensos pese a que dio por finalizada la temporada y al mismo tiempo dejó sin efecto los descensos pero utilizó la tabla general para definir las plazas a las competencias internacionales de 2021.