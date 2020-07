El "Biyu" Gaspar en el Pin Pong de Democracia

- ¿Lugar preferido de vacaciones?

- La playa.

- ¿Alguna cábala o amuleto?

- Sí, varias, pero no se cuentan.

- ¿Algún hobby?

- Jugar fútbol 5 con amigos.

- ¿Tu serie o programa de televisión preferido?

- No, ninguno, en la tele miro solo deportes. Me gusta mucho Los Simpson también.

- ¿Libro favorito?

- Ninguno preferido pero tengo muchos que me gustan.

- ¿Película preferida?

- La cuarentena me puso al día con Netflix pero no tengo una favorita. Sí muchas que me han gustado.

- ¿Tu comida preferida?

- Vacío a la parrilla.

- ¿Alguien a quien admires?

- Futbolísticamente a Román y al Diego.

- ¿Equipo de fútbol favorito?

- Soy hincha de la Selección Argentina y de Huracán.

- ¿Grupo de música y/o cantante favorito?

- Me gusta mucho el rock nacional, Las Pelotas, por ejemplo.

- ¿El momento más feliz de tu carrera?

- Los campeonatos logrados.