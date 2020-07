La dirigencia de Sarmiento propuso una reducción salarial y renovaciones por seis meses

Ayer fue un día de importantes novedades en el mundo Sarmiento. Ante el vencimiento en los contratos de casi la mitad del plantel, la dirigencia formalizó su propuesta.

Según pudo averiguar este diario, en principio, el grupo de dirigentes que preside Fernando Chiófalo propuso una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio; y lo que falte para el reinicio).

No obstante, cuando el campeonato se retome, el salario volverá a ser del 100% y la promesa es compensar el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso.

Es importante remarcar que el recorte salarial del 30% también incluye al cuerpo técnico que encabeza el entrenador Iván Delfino.

En cuanto a los futbolistas cuyos contratos vencieron ayer, la comisión directiva les propuso una renovación inmediata por seis meses bajo los términos mencionados anteriormente.

Tras formalizarse la propuesta, desde el entorno dirigencial confían en una respuesta positiva por parte del plantel. "El objetivo es permanecer competitivos, no dejar a nadie sin trabajo y que lo que se acuerde esté dentro del presupuesto", indicaron.

No obstante, a pesar de las buenos deseos, según pudo saber este diario no todos los futbolistas estarían "contentos" con la oferta formalizada. "No se puede hacer una propuesta grupal cuando todos los contratos son individuales", opinaron algunos.

En definitiva, los jugadores a los que se les terminó el contrato ayer martes son Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara y Pablo Magnín. También a Francisco Molina, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Franco Leys, Fernando Núñez, Facundo Castelli, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.