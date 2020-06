Cappa:” me hubiera gustado volver a dirigir a Huracán”

El entrenador Ángel Cappa aseguró que le hubiera gustado "volver a dirigir a Huracán", pero el presidente del club de Parque de los Patricios, Alejandro Nadur, "eligió otros entrenadores" a la vez que indicó que su ciclo como director técnico "se terminó" alegando que "es tiempo de los jóvenes".

"Me hubiera gustado volver a dirigir a Huracán pero Nadur eligió otros entrenadores, en todo su derecho, y por eso no pude volver", expresó Cappa, quien luego hablo de su estancia como técnico de River.

En ese sentido, el entrenador manifestó, por la situación apremiante del equipo de Núñez en ese momento que culminó con el descenso, River debía contratar a Pelé, Maradona y Di Stéfano, pero dijo que "no vino nadie".

"(Daniel) Passarella me respetó absolutamente, lo único es que cuando hablamos me prometió que iban a venir un montón de jugadores y después no vino nadie, como pasa siempre", señaló durante una charla con alumnos de la escuela de periodismo Deportea.

Asimismo añadió: "River estaba en una situación en la que no podía perder y ahí es cuando tenés que poner toda la plata y traer a (Diego) Maradona, Pelé y (Alfredo) Di Stéfano, porque después es tarde".

Hace unas semanas Cappa fue noticia por una frase que se le atribuyó, que marcaba que "si se investigara se llegaría a que a River lo mandaron a la B".

"Cortaron la frase pero lo que yo dije que por muchos factores River se fue al descenso y a River también lo mandaron al descenso sus dirigentes, que vendieron por millones de dólares y cuando llegué al club no había un centavo", explicó.

El ex entrenador de Racing, Huracán y River, entre otros, también se refirió a la situación de la pandemia por coronavirus y al reclamo sobre la vuelta a los entrenamientos del fútbol argentino.

"Yo que sé si hay que ir a entrenar o no, para eso están los científicos, que son los que saben. Si yo fuera entrenador y opinara hoy sobre eso tendría que dejar que el médico opine sobre quién debe patear los penales", subrayó.