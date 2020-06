Cerca de dos mil jugadores se quedarán hoy sin contrato en el fútbol argentino

Cerca de dos mil jugadores profesionales del fútbol argentino finalizan hoy sus contratos con los clubes, en medio de la incertidumbre por el futuro de la actividad debido a la pandemia de coronavirus.

En el caso de Sarmiento, la dirigencia que preside Fernando Chiófalo ya inició las negociaciones para intentar extender los vínculos de trece futbolistas. Ellos son Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Federico Vismara, Claudio Pombo, Pablo Magnín, Lautaro Geminiani, Franco Leys, Fabio Vázquez, Francisco Molina, Ariel Cólzera, Fernando Núñez y Diego Chaves.

En principio, la propuesta inicial sería la extensión del contrato por seis meses, ya que Sarmiento debería jugar el octogonal que determinaría el segundo ascenso de la Primera Nacional a la Primera División.

A más de tres meses de la suspensión de todos los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, hoy será una fecha importante ya que marcará la culminación de aproximadamente dos mil contratos de futbolistas que juegan en la flamante Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, Primera C, el Federal A y la Primera División del fútbol femenino.

Si se suman los torneos considerados amateur, como la Primera D, la segunda división del femenino y los torneos regionales, la cifra asciende a más de cuatro mil futbolistas sin contrato.

En la Primera División se estima que cerca de 200 jugadores quedarán en libertad de acción a partir del 1 de julio y dentro de ese universo hay casos emblemáticos de futbolistas que todavía no resolvieron su futuro.

Los casos más conocidos

Uno de los casos más conocidos, sin duda, es el de Carlos Tevez, quien luego de conquistar el título de la Superliga en marzo pasado con el equipo dirigido por Miguel Russo todavía no resolvió su continuidad en el "Xeneize" y está envuelto en una mediática negociación con la dirigencia.

El experimentado delantero anunció días atrás que su intención es renovar hasta diciembre y donar todos los sueldos a una ONG, pero desde la cúpula dirigencial encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme no aceptaron esa propuesta, ya que en Boca pretenden un vínculo por un año.

River Plate, por su parte, ya sabe desde hace varias semanas que el delantero Ignacio Scocco, el jugador más importante del plantel que terminaba su contrato a mitad de año, ya tomó la decisión de no renovar y seguramente seguirá su carrera en Newell's Old Boys de Rosario para volver a jugar con su amigo Maximiliano Rodríguez, uno de los que ya confirmó su continuidad en el equipo rosarino.

La dirigencia del "Millonario", en tanto, resolvió las continuidades de los arqueros Germán Lux y Enrique Bologna y el único del plantel dirigido por Marcelo Gallardo que no continuará es el defensor Kevin Sibille.

Racing Club pudo asegurarse la renovación de tres referentes del plantel como Lisandro López, Darío Cvitanich e Iván Pillud pero debe resolver el futuro de casi veinte futbolistas que vuelven al club tras culminar sus respectivos préstamos.

Independiente pretende que siga el delantero Leandro Fernández, pero tras lo conversado en las últimas reuniones entre la dirigencia y el representante del jugador, es muy posible que las partes no lleguen a un acuerdo.

La otra prioridad del "Rojo" es lograr un entendimiento con Deportivo Cali por el mediocampista colombiano Andrés Roa, mientras que también intentará retener al mediocampista Diego Mercado.

San Lorenzo tiene un panorama más claro ya que conoce el desenlace de los cuatro contratos que se terminarán mañana: el defensor Gonzalo Rodríguez anunció su retiro, el arquero Sebastián Torrico arreglará un nuevo vínculo; y no seguirán ni el volante Gerónimo Poblete ni el delantero paraguayo Adam Bareiro.

Los retiros y las continuidades que están en duda

El largo receso también desencadenó el final de la carrera de Gastón Fernández, quien terminaba su contrato con Estudiantes de La Plata, y se especula que el mismo camino evalúa seguir Marco Ruben, emblema de Rosario Central.

También es una incógnita lo que sucederá con otros futbolistas experimentados cuyos contratos también terminan mañana como Cristian Lucchetti (Atlético Tucumán), Renato Civelli (Banfield), Mauricio Caranta y Javier Gandolfi (Talleres) y el uruguayo Santiago Silva (Argentinos Juniors).

También hay situaciones puntuales como la de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata ya que su pase pertenece a Manchester United, aunque lo más probable es que regrese a Inglaterra.

Los clubes que más salidas tendrán son Arsenal, Central Córdoba y Patronato con aproximadamente veinte desvinculaciones; Aldosivi con más de diez y Huracán, que hace varias semanas confirmó la baja de diez de los doce futbolistas que tenían contrato hasta el 30 de junio.

La impactante cifra, no obstante, está compuesta en su mayoría por los futbolistas de las categorías más bajas.

Según un informe del sitio Ascenso del Interior, en el torneo Federal A casi 450 futbolistas y doce entrenadores se quedarán sin contrato a partir de hoy.

Los cálculos son similares para la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, donde varios clubes ya confirmaron que difícilmente podrán renovar los contratos caídos.

En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados ya firmaron dos acuerdos para intentar aplacar el golpe para el mercado laboral del deporte más popular del país.

El primero fue para habilitar la firma de nuevos contratos excepcionales por seis meses y el segundo fue el anuncio de un salario básico (de acuerdo a cada categoría) y la cobertura de salud hasta fin de año para todos los futbolistas que se quedarán sin contrato.

