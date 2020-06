Carlos Bilardo dio positivo de COVID-19, pero no tiene síntomas

Carlos Salvador Bilardo, ex entrenador del Seleccionado argentino que se consagró campeón del Mundo en México ´86, le diagnosticaron positivo de coronavirus, de acuerdo a lo que se informó. La noticia de que Bilardo se había contagiado de COVID-19 se conoció anoche, y al parecer, fue a partir de que uno de los responsables de su cuidado, donde se encuentra internado, también resultara positivo. Según se supo anoche, el ex técnico de Estudiantes, Boca y Sevilla, de 82 años, se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas compatibles (asintomático) con el coronavirus.

EL PRIMER HISOPADO DIO NEGATIVO

El pasado 4 de junio, el Doctor había sido sometido a un hisopado, y en aquella oportunidad, el resultado fue negativo, según informaron las autoridades del lugar donde actualmente reside Bilardo. Ese testeo fue ordenado por los médicos porque en el geriátrico The Senior Home, ubicado en el barrio porteño de Almagro y donde el Narigón reside, se había registrado el fallecimiento de una mujer, y ocho casos positivos. El primer hisopado, del 4 de junio, dio negativo, pero ayer, en el segundo testeo, arrojó positivo Ahora, luego de un rebrote que generó 11 nuevos casos, al ex entrenador se lo sometió a un segundo hisopado y dio positivo. No está confirmado aún, pero anoche trascendió de que sus familiares estarían estudiando la posibilidad de trasladarlo a una clínica especializada. Bilardo se encuentra solo en una habitación, aislado y con cuidados especiales con visitas restringidas a su círculo íntimo. El ex jugador de fútbol y ex entrenador padece desde hace cinco años el síndrome de HakimAdams, enfermedad neurológica que se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años en adelante. El popular “Narigón” está siendo objeto de una campaña de hinchas de Estudiantes que comenzaron en las redes sociales pidiendo que Netflix haga una miniserie con su vida y hasta actores como Freddy Pérez de Villarreal, reconocido hincha albirrojo se propuso para interpretarlo.