Yópolo: "No podemos hacer nada sin que AFA nos autorice"

Ante la posibilidad de que se autoricen los entrenamientos en Junín, el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, opinó: "Nuestra situación es muy clara, nosotros dependemos de AFA y hasta que ellos no nos autoricen no podemos arrancar. Tenemos entendido que cuando esté todo el país en fase cuatro recién ahí se va a autorizar".

Añadió: "No podemos hacer nada sin que AFA nos autorice. La idea es que cuando se pueda arranca lo hagamos todos juntos".

En cuanto al regreso del fútbol, Yópolo opinó: "Entre las posibilidades que maneja la AFA, una de las ideas es comenzar en octubre pero sin público. Y ante esta posibilidad nosotros ya hemos dicho que sin público no podemos jugar".

Completó: "Para el fútbol de Junín es imposible jugar sin espectadores, por lo menos nos tienen que dejar que ingresen 200 personas. Si no es inviable. Es difícil hacer pronósticos, pero por lo que uno ve, creo que vamos directamente a jugar un torneo nocturno".

Expectativa por el regreso

Sobre la autorización para que los planteles puedan entrenar y ante las posibles fechas para el regreso del fútbol, Lautaro Mazzutti, presidente del Club Jorge Newbery, dijo: "En las reuniones que hemos hecho ya hemos tratado el tema del regreso, pero la realidad es que nosotros nos debemos ajustar a las disposiciones de la AFA. Los entrenamientos podrían arrancar si todo el país ingresa en la fase cuatro. Después, en cuanto al regreso oficial de las competencias, es difícil porque nos tienen que autorizar a jugar con público. Sin gente no vamos a poder jugar".

Ariel Allende, presidente de River Plate de Junín, consideró: "Nuestros jugadores están entrenando pero cada uno por su cuenta. Entrenan en sus casas o en los caminos rurales, que es donde está permitido. De todas maneras, desde lo personal considero que ya se podrían autorizar los entrenamientos porque la situación se está dilatando mucho".

Agregó: "Entiendo que hay lugares en Capital Federal donde la situación es complicada pero acá en el interior vivimos otra realidad. Yo creo que se podrían autorizar los entrenamientos, pero bueno, respetamos lógicamente las decisiones y seguiremos esperando".

Por último, Daniel Barco, de Ambos Mundos, dijo: "Los chicos están entrenando en sus casas o donde está permitido, así que en ese sentido estamos tranquilos que se están moviendo. Y en cuanto al regreso oficial, ya sea para entrenar o para jugar algún torneo, la decisión es de la AFA. Por ahora manejamos la posibilidad de jugar un nocturno, con la particularidad de que van a jugar todas las categorías y no las más chicas como venía sucediendo".

