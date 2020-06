David Omar Forconi: "En la Liga Deportiva del Oeste todo se hace muy a pulmón"

David Omar Forconi Bearzotti nació en la localidad de El Triunfo, en el partido de Lincoln, hace 42 años y desde el 2012 está radicado en nuestra ciudad. Está en pareja con María José Castro y tiene tres hijos, Sabrina, María Paz y Giovanni.

Aquí desarrolla con dedicación y muchas ganas su pasión por el fútbol (siendo activo dirigente de la Liga Deportiva del Oeste) y otros deportes y desde hace algunos meses es integrante de la Subsecretaría de esa área del Municipio local.

Al ser entrevistado por Democracia, manifestó: "Como la mayoría, por no decir todos los chicos que nacen en este país con una pelota abajo del brazo, mi caso no fue la excepción. Yo soy de un pueblo donde gran parte de mi infancia la pasamos jugando en el `potrero´, ya que había uno cada dos cuadras y ahí jugábamos todo el día. Los partidos se terminaban o porque un auto paso por arriba la pelota, porque tu vieja te llamaba para cenar y al tercer grito ibas, o porque el dueño de la pelota se la llevaba".

Al ser consultado sobre sus ídolos, sus referentes futboleros, David dijo: "La palabra ídolo es muy fuerte y la verdad para mí los ídolos fueron mis abuelos. A los dos los disfruté y mucho, gracias a Dios. De hecho, mi hijo lleva de segundo nombre el de mi abuelo paterno, Lorenzo. Si puedo decir que siempre admiré a algunos jugadores, que cuando era chico tenía como referentes. En la zona, puedo hablar de varios grandes jugadores, Patricio Tracey y el `Tano´ Gabriel Tracey; el `Laly´ García; el `Taca´ Medina. todos jugadores que son del pueblo y realmente jugaban bien.También en la región a Ariel `Pato´ Porcel, de Deportivo Pinto; a Daniel Diósquez, de Rivadavia de Lincoln; a Walter Parra, ya fallecido, de El Linqueño; a Leonardo `Goyo´ Benavídez y al arquero Juan Morán, de San Martín de Roberts, entre otros. A nivel nacional, obviamente Diego Maradona era el gran referente a seguir en el año 1986, yo tenía 8 años y era nuestro ídolo máximo, como también Jorge Burruchaga, José Luis Brown, Blas Giunta, por como metía, y Juan Comas entre otros".

En cuanto a su trayectoria como jugador del deporte más popular, Forconi reseñó:

"Mi carrera deportiva fue corta, ya que no tenía muchas condiciones, lo único que me gustaba era entrenar y estar bien físicamente. Jugué desde la Escuelita hasta los 20 años en el Club Atlético Social El Triunfo (C.A.S.E.T.), disputando solo dos partidos amistosos en primera división en el año 1995, uno con Rivadavia de Lincoln, en su estadio, y el otro en cancha de B.A.P. donde vinimos a jugar y como anécdota, después del partido y en un galpón, hicimos un tercer tiempo bárbaro, con lechón de por medio. Luego, llegué a Junín a estudiar ingeniero agrónomo, y no podía seguir entrenando en C.A.S.E.T. y eso, sumado a eso unos cortocircuitos con un profesor del club, lograron que me autosuspendiera. Estuve varios años sin ir ni siquiera a ver un partido, hasta que en el año 2009, allá por noviembre, me convocó Patricio Tracey y junto a un grupo de amigos nos hicimos cargo del fútbol del Club, porque la comisión que estaba había renunciado y faltaban dos meses para terminar el torneo.El mismo, se había retrasado por la gripe `A´ y luego de insistirme varias veces, dije que iba a ir solo a terminar ese torneo. Conclusión: me quedé hasta el 2012 y en el ese lapso, salimos campeones luego de 30 años. También en esa época hice el curso de técnico acá en Junín, junto a un grupo de gente maravillosa, entre los que estaban Lucio Cannarozzo, Pablo Aguilar, Germán Berhella, Santiago dos Reis, entre otros. En cuanto a la carrera que inicié en el año 1996, no me llevaba muy bien, porque siempre había una excusa perfecta para no sentarme a estudiar y por eso, cuando iba por la mitad de la carrera de agronomía, un día dije `basta´, y nunca mas volví a retomarla".

Su llegada a Junín, el aporte a la Liga y al fútbol femenino

Más adelante, el entrevistado comentó que "En los pueblos, como el mío, siempre se llevan jugadores de la zona, primero para jerarquizar el equipo, segundo para motivar a los chicos locales para que puedan pelear los torneos y obviamente para poder completar los planteles, porque al ser localidades de 1500/2000 habitantes y cuesta armar los equipos. En ese sentido, el fútbol de Junín nos ha nutrido de muchos buenos jugadores y también de excelentes personas. Tales los casos del `Pampa´ Foschiatti, `Chicho´ Vega, Gonzalo Echeverry, el `Pelado´ Coirini, Víctor y Diego Marinello, Carlos `Cachito´ González, Nicolás Merlini, Héctor `Cacho´ Reyes, Mauricio Amado, Emanuel Arias, Diego Illescas, entre otros. Gracias a esto obviamente, empecé a conocer las familias y entre ellos conocí a José Illescas, en ese entonces coordinador de la Liga Deportiva del Oeste.

"En el año 2012 dejé de estar viviendo en El Triunfo y en esos momentos estaba a cargo de la comisión de fútbol y ayudaba en el cuerpo técnico a Darío Eletto, en inferiores y en primera división. Me radiqué en Junín y ya recibido de técnico empecé a trabajar por intermedio de Federico Álvarez, de Carlos Casares, en el Club Jorge Newbery, con cuarta y quinta divisiones. Se sumaron luego la prédecima y la Escuelita de Fútbol y también fui ayudante de Elio `Pilo´ Núñer en primera, cuando se fue `Cacho´ Reyes. Además, tuve mi primera incursión en el fútbol femenino en el año 2014, siendo campeones de un torneo nocturno, tras una definición por penales contra Lincoln, el mismo día que Newbery se salvó del descenso en el Argentino `B´ en Salto Argentino. A las 5 de la tarde de ese día, jugamos por el Federal, empatamos 2 a 2 y nos salvamos.Yo había viajado en mi auto particular, ni bien terminó retorne a Junín, ya que a las 20.30 se jugaba la final con el femenino, saliendo campeones".

Ampliando conceptos, agregó: "Tras culminar el torneo nocturno del femenino comencé, por intermedio de José Illescas, a colaborar con la carga de datos de la página web de la Liga del Oeste. Allí conocí a Claudio Yópolo, Gabriel Samperi, entre otros. Asimismo, empecé a acompañar a Raúl Mercado en el fútbol femenino y nos consagramos campeones provinciales con la selección local, bajo la dirección técnica de Sergio Barbagelata y un grupo de jugadoras con las que a fin de año fuimos a Trelew, a jugar el Nacional, finalizando nuestro equipo en tercera posición".

Agrego, tras ello, que "Siempre estuve cerca del fútbol femenino, primero como técnico en Newbery y después colaborando y aprendiendo al lado de Raúl Mercado, quien fue un pionero. Cuando volvimos del segundo nacional, él decidió alejarse y fue ahí cuando tomé la posta, continuando con su legado y con el trabajo excelente que había hecho, pero tratando de darle mi impronta, la cual -con aciertos y con errores- pudo ir creciendo. Primero fue formando una categoría Sub-17, luego se pudo hacer la selección Sub-15 y, además, el año pasado logramos dos hechos muy importantes, que creo marcan un poco la línea de trabajo de esta gestión. Fue armar la categoría Sub -12 y también realizar los primeros encuentros de fútbol infantil con más de 150 nenas de 4 a 11 años que nos posiciona como la única Liga en todo el país en tener tantas divisiones formativas y también escuelita de fútbol infantil femenino.

"El trabajo realizado en la Liga, en conjunto con el apoyo de Claudio Yópolo, nos abrió las puertas para poder trabajar en el fútbol femenino de la Federación Bonaerense Pampeana y allí comparto el Departamento con cuatro integrantes más, de otras ciudades".

Mucho sacrificio y trabajo a pulmón

Sobre la institución regente del balompié juninense, remarcó el entrevistado:

"En la Liga Deportiva del Oeste todo se hace muy a pulmón y no tardé en brindarme por completo, tratando de ayudar donde se necesite, así que si había que cargar datos en la página se hacía, si tenía que acompañar al fútbol femenino también, al igual que acompañar a las selecciones de varones, hasta que en el año 2016 me fuí del Club Jorge Newbery. A los pocos días, José (Illescas) dejó de coordinar la Liga y Claudio Yópolo, Gabriel Samperi y Lautaro Mazzutti me convocaron y me propusieron coordinar. Desde ese día hasta la actualidad me desempeño en esa función, teniendo también a cargo el fútbol femenino y el fútsal y colaborando con todo lo que los clubes necesiten y este a mi alcance".

Al analizar la situación que vive en lo institucional la L.D.O., en tiempos de pandemia por el coronavirus, Forconi consideró: "La situación de la Liga, como la de los clubes que la conforman, es complicada. Esto es fútbol amateur, donde todo es a base de sacrificio, se trabaja a pulmón y la pandemia ha potenciado eso. Los clubes están cerrados y tienen gastos fijos que afrontar, sin tener ingresos. Por eso ahora, más que nunca, hay que acompañar y apoyar a las instituciones. En la actualidad, tenemos que trabajar todos juntos y a eso, los dirigentes de los clubes lo saben hacer, y muy bien por cierto. Por eso, se gestionó en conjunto con el director de Deportes (el propio Yópolo, encargado de esa área municipal) la posibilidad de realizar `polladas´, `tallarineadas´ y otras clases de ventas con delivery, para poder solventar los gastos.

"También contamos con el apoyo por parte del Municipio, que con gran esfuerzo logró pagar todos los meses la ayuda a los clubes, lo que en estos momentos es de vital importancia, porque se cuenta con una entrada fija que cada entidad puede utilizar para realizar distintos tipos de erogaciones. Por lo pronto, nosotros desde la Liga Deportiva del Oeste. vamos a seguir acompañando y colaborando con cada institución cuando lo necesite, porque creo que es el camino para poder afrontar esta crisis debido a la pandemia".

El trabajo con Yópolo

Luego de señalar que "En todas las reuniones que hemos participado, tanto de la Liga como de la Federación Bonaerense Pampeana, se dejó bien en claro que es imposible jugar sin público. A los clubes se le complica a veces salvar los gastos con gente en las canchas, así que hacerlo sin público es imposible. No hay chance de poder hacer un torneo sin gente en los estadios", Forconi habló de las capacitaciones que realizó:

"Tuve la suerte de poder participar en varios cursos de distinta índole, me gusta capacitarme. He realizado desde la formación como director deportivo hasta diversos cursos de marketing, aplicando lo aprendido al trabajo y con un poco de creatividad, buscamos la posibilidad de usar las redes sociales, ya sea las de la Liga, como las de la Dirección de Deportes de Junín. En ese sentido hicimos varias charlas con importantes personalidades ligadas al deporte, entre ellas con Juan Martín "Látigo" Coggi, el `Tigre´ Muñoz, Miriam Mayorga, Rocío Sánchez, Paola Soto, Carlos Borrelo, Adrián Capelli, como así también con los locales Oscar de Giulio, Oscar `Cuca´ Sánchez, Facundo Blanco, Facundo Corvalán, Manuela Morano, Franco Morillo, entre otros. También armamos videos para que la gente pueda hacer gimnasia desde la casa, hicimos torneos virtuales y algunos concursos".

Sobre Claudio Yópolo, quien es su principal colaborador, manifestó que "Como dirigente de fútbol es una persona muy inteligente, alguien que es muy abierto a escuchar y pensar muy bien las cosas que se van a realizar. Es un verdadero líder, que supo elegir muy bien el grupo de trabajo, no en vano hace tanto está en la Liga como presidente y eso mismo lo llevó a la Dirección de Deportes Municipal, donde es un dirigente muy presente y activo, siempre dispuesto a ayudar a todos.

"A mi criterio, hay Yópolo para rato al frente de la Liga y si algún día diera un paso al costado, habría que ver que piensan los presidentes en ese momento. Obviamente sería una tarea muy dura reemplazarlo, porque va a dejar la vara muy alta, una Liga que está entre las más grandes de la Provincia, con todas las disciplinas en actividad, todas las selecciones, sistema Comet al día, papelerías y documentación ordenada, con su Colegio de Árbitros que tiene jueces nacionales, todo muy bien armado. Por eso digo que dejaría una vara muy alta y en lo personal, obviamente que si digo que no me gustaría reemplazarlo en el futuro, estaría mintiendo, pero reitero que falta mucho para eso y hay que ver que dicen los presidentes en ese momento. Hay muchos dirigentes jóvenes en la Liga y en los clubes, con la capacidad de ser presidente de la Liga, ya que vienen trabajando muy bien en sus entidades y están preparados para afrontar esa responsabilidad. No es tarea fácil ser dirigente de un club amateur, hay que dedicarle mucho tiempo y ese tiempo se le resta a la familia, a las actividades personales y a los amigos. Acá no hay feriados ni domingos y todos los días tenés que pensar por y para el club, lo cual hace que la gente no se acerque mucho a brindarle horas a las instituciones", finalizó Forconi.