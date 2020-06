Islas, respeto los contratos

El entrenador Luis Islas aseguró que es un "técnico que respeta los contratos" y señaló que aguarda "seguir en Paraguay", donde desde febrero pasado dirige a Sol de América.

"Soy un técnico que respeta los contratos, espero seguir en Paraguay", expresó, a la vez que señaló: "Estoy muy feliz en Paraguay, espero seguir dirigiendo aquí. Solo espero que vuelva mi familia que hace casi medio año no la veo".

En declaraciones radiales a un medio paraguayo, el ex arquero de Independiente manifestó además estar contento con el plantel con el cual trabaja del que destacó "su profesionalismo" y luego opinó acerca de cómo se manejaron en Paraguay ante la pandemia de coronavirus.

"Para mí las autoridades paraguayas y me refiero al Gobierno, además de los médicos, tomaron las medidas necesarias y es por eso que hoy podemos trabajar de vuelta", expresó Islas, quien tiene contrato con Sol de América hasta fin de este año.

Asimismo el entrenador expresó: "Estoy feliz porque hace una semana estamos trabajando en el campo de juego. Esta semana estamos empezando con los trabajos reducidos".

La Liga de Paraguay será el primer torneo de Sudamérica en retomar la competencia, el próximo 17 de julio, según resolvió a fines de mayo pasado el Consejo Directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), tras dar el visto bueno al protocolo sanitario para prevenir la pandemia del coronavirus.