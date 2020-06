Central Córdoba piensa desprenderse de 14 jugadores

Central Córdoba de Santiago del Estero, de la primera división del fútbol argentino y que contrató recientemente como entrenador a Alfredo Berti, planea desprenderse de 14 jugadores, varios que fueron titulares en la última Superliga que consagró campeón a Boca Juniors.

En ese contexto, con el fútbol interrumpido a raíz de la pandemia de coronavirus y sin fecha estimada de regreso a los entrenamientos, el equipo santiagueño contrató a Berti como DT y planea no renovar los contratos que vencerán el 30 de junio próximo, según lo reveló una fuente allegada al nuevo cuerpo técnico.

La lista de futbolistas que no continuarían en el club está conformada por Diego Rodríguez, Maximiliano Cavalotti, Leonel Caffaratti, Marcos Sánchez, Marcelo Meli, Franco Cristaldo, Joel Rodríguez, Nicolás Miracco, Dany Cure Correa, Agustín Allione, Cristian Chávez, Matías Nani, Francisco Manentti y Santiago Gallucci.

La nómina, confeccionada por Berti y aprobada por el manager deportivo del club, Alexis Ferrero, incluye a jugadores que fueron titulares con el DT anterior, Gustavo Coleoni, como el arquero Rodríguez (ex Independiente), Meli (ex Colón, Boca y Racing) o Chávez (ex San Lorenzo e Independiente).