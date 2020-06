El futbolista Ariel Cólzera puso en duda su continuidad en Sarmiento. El experimentado atacante realizó declaraciones al medio Solo Ascenso y allí se refirió a la situación actual en el conjunto de nuestra ciudad y también habló de su futuro.

"Hice la cuarentena en Junín y después tomé la decisión, para evitar gastos del departamento, de venirme a Rafaela cuando saqué el permiso. En Sarmiento estamos esperando que la dirigencia tome la decisión si quiere que continúe o si el 30 de junio, cuando se me venza el contrato, soy jugador libre", explicó.

Y agregó que "el trato con los dirigentes es como todos: cuando las cosas van bien están siempre presentes y cuando están mal aparecen los que realmente quieren al club".

A la hora de hacer un balance de su tiempo en la institución juninense, Cólzera manifestó: "Tuve la desgracia de firmar y a los cuatro meses romperme los ligamentos cruzados, así que tuve un año de recuperación. Cuando volví me tocó jugar algunos partidos y después ya no mucho".

"El balance que hago no es muy bueno. El futuro será seguir esperando y cuando se pueda volver a jugar al fútbol ver a qué club voy y tratar de hacer lo mejor posible como siempre".

Caber recordar que además de Cólzera, el 30 de junio se vencen los contratos de Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Federico Vismara, Claudio Pombo, Pablo Magnín, Lautaro Geminiani, Franco Leys, Fabio Vázquez, Francisco Molina, Fernando Núñez y Diego Chaves.