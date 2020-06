Matías Lammens admitió tener una "opinión formada" sobre el reclamo de San Martín de Tucumán

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró que tiene "una opinión formada" sobre el reclamo realizado por San Martín de Tucumán para que la Asociación de Fútbol Argentino haga oficial su ascenso a la Primera División pero subrayó que se trata de una cuestión que "debe resolver la AFA".

"El Estado Nacional no debe inmiscuirse", aseveró el funcionario en declaraciones realizadas en un programa televisivo al ser consultado sobre el reclamo del club, socios y exdirigentes de San Martín de Tucumán.

"No puedo sacarme el saco de ministro y si bien tengo una opinión formada, no puedo darla a conocer", sostuvo el funcionario, quien puso el acento en que se trata de una situación que "la debe resolver la AFA" tras la cancelación de la temporada futbolística en el país a raíz de la pandemia de coronavirus.

Disciplinas grupales

Consultado sobre la vuelta de los partidos de disciplinas grupales, como el fútbol y el rugby, Lammens se mostró cauto y señaló que, "si bien el regreso de la competencia está lejano aún, se puede empezar a pensar en el regreso a los entrenamientos, especialmente en las provincias donde no circula el virus".

"Nosotros, como Estado nacional, solo diremos si están dadas las condiciones, pero luego cada asociación decidirá la forma y el momento", señaló el ministro.

No obstante, al opinar sobre la vuelta del público a las canchas dijo que, "para eso, falta mucho" y sostuvo que "ojalá pueda ser este año".

"El riesgo es muy alto y tenemos el ejemplo de Europa que lleva un par de meses adelantado pero no se plantea por el momento esa posibilidad", aseveró.