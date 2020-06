Garialdi: "Veo mucha preocupación por solamente conseguir resultados"

Eduardo Ángel Garialdi lleva el fútbol en la sangre, es su gran pasión, y desde chico, se identificó con el deporte más popular en nuestro país. Actualmente, sigue firme, ahora como director técnico, continuando con esta "pasión de multitudes". "Lalo", como todos lo conocen, nació en la vecina localidad de Rafael Obligado (Partido de Rojas), tiene 59 años y es padre de dos hijos: Diego, de 27 años, y Maximiliano, de 24.

Al ser entrevistado por Democracia, el entrenador, actualmente trabajando en las divisiones formativas del Club B.A.P., comenzó manifestando:

"Cuando tenía 15 años, hice una prueba en Sarmiento de Junín y jugué en el `verde´ hasta los 23 años. Soy un apasionado del fútbol y tal es así que a los 4 años aprendí a leer, para poder disfrutar de la vieja revista `El Gráfico´. Viví mi infancia en el campo y me hice una canchita para jugar allí, con mi hermano y algunos amigos. Luego de Sarmiento, jugué en Rivadavia de Junín y desde el año 1996 jugué en la zona, en River Plate de Los Toldos, Alumni de Vedia, Sarmiento de Ameghino, un año en Social Vespucio de Orán (Salta), estuve una temporada en B.A.P. pero no pude jugar por un desgarro que se hizo crónico, volví a Rivadavia por una temporada y, después, terminé mi carrera como futbolista en la Liga de Bragado".

En la actualidad, la preparación física que todos tienen es muy buena, y eso hace que se haga difícil jugar, porque siempre estás marcado de cerca, no te dejan mover con libertad.

Sobre las diferencias que encuentra en el balompié de hace algunos años y el actual, "Lalo" Garialdi expresó:

"No me gustan las comparaciones, porque la mayor diferencia está en la preparación física. Antes, había más espacios y podías parar la pelota, girar y a partir de allí, armar la jugada que habías pensado. En la actualidad, la preparación física que todos tienen es muy buena, y eso hace que se haga difícil jugar, porque siempre estás marcado de cerca, no te dejan mover con libertad. Por eso, creo que es importante que el jugador actual aprenda a jugar de espaldas y a dos o tres toques para desequilibrar. Grandes jugadores, con solo un pase o una gambeta, te ganan ahora un partido. En cuanto a las divisiones inferiores, veo mucha preocupación por solamente conseguir resultados, tanto de parte de los profesores como de los directivos y de los padres de los chicos, y eso le quita creatividad al pibe, que juega con la presión de conseguir un resultado positivo como sea".

La pandemia y el fútbol sin gente en los estadios

Luego señaló: "Por razones laborales comencé varios años después de dejar la actividad como jugador y como entrenador, arranqué en Mariano Moreno, donde estuve trabajando durante doce temporadas y ahora llevo tres en el Club B.A.P." Eduardo consideró la pandemia que trajo el coronavirus, con la larga y vigente cuarentena preventiva, social y obligatoria: "En mi modesta opinión, perjudica a los jugadores más que nada en su evolución como futbolistas. El no poder entrenar en un campo de juego los hace estancar en su progreso. Pienso que sobre todo en la parte técnica, porque desde lo físico, los jóvenes recuperan rápido su estado más óptimo", tras lo cual analizó la posibilidad de jugar sin público.

La táctica que me encanta es jugar con enganche, o sea un 4-3-1-2, aunque cada vez es más difícil conseguir al jugador con las condiciones para cumplir ese rol.

Al respecto, dijo: "Es difícil jugar sin gente en los estadios a nivel profesional, así que imaginen el fútbol amateur. Se hace imposible para los clubes locales jugar sin la concurrencia de espectadores y considero que hay que estar bien seguros a la hora de volver a jugar, sobre todo en que no haya ningún riesgo para la salud de los futbolistas, árbitros, etc. Espero que lo manejen con la seriedad y responsabilidad del caso, y sin apresuramientos. Creo que habrá que esperar lo que sea necesario. Sé que es muy difícil para los clubes de la Liga mantener a los jugadores acá, porque en la zona hay pocos equipos en cada pueblo o ciudad y entonces, las entidades de allí reciben un apoyo económico que en Junín no se consigue. Primero, porque son una decena de clubes, demasiados para una ciudad, y segundo y fundamental porque por sobre todo, el comercio y las empresas vuelcan su apoyo a Sarmiento profesional, a Argentino, Ciclista Juninense, a automovilistas, y así los clubes amateurs casi no reciben ese apoyo".

Táctica preferida y algunas anécdotas

Consultado seguidamente sobre qué táctica elige a la hora de presentar en cancha a un equipo por él dirigido, Garialdi detalló:

"La táctica que me encanta es jugar con enganche, o sea un 4-3-1-2, aunque cada vez es más difícil conseguir al jugador con las condiciones para cumplir ese rol. Aunque en el fútbol de inferiores el D.T. se tiene que adaptar a la capacidad que tenga el plantel que le va tocando año tras año. En cuanto a eso, me gusta darle libertad al futbolista, para que haga lo que mejor sabe hacer dentro de una cancha. Lo que sí les pido es que sean agresivos a la hora de atacar, no me gusta que el jugador se encasille en defensivo u ofensivo. Todos tienen que tener sentido de equipo a la hora de recuperar la pelota y todos se tienen que animar a poner la pelota en el piso e intentar jugar".

A la hora de contar anécdotas, Garialdi dijo:

"Como futbolista, estando en Salta, tuvimos un córner en tiempo de descuento y como el que los ejecutaba estaba golpeado (el partido estaba 1 a 1) me grita el técnico que lo ejecute yo. Apunté al punto del penal y como había un poco de viento, eso hizo que la pelota se cierre y se le metió al arquero, quien hizo poco por sacarla. Como imaginarán, se me tiraron todos encima, la gente deliraba porque le ganamos a Central Norte, uno de los grandes de Salta, el presidente de su bolsillo me pagó premio doble. En la semana, el DT dijo: `De ahora en más, `Lalo´ patea todos los córners y tiros libres. Por supuesto que no hice más un gol, así que creo que aún hoy debe estar arrepentido de haberme designado. Y como técnico, en un partido en cancha de Ambos Mundos, chocaron fuerte un chico del tricolor y uno de Moreno, en la media luna del área que defendía el local. Quedaron los dos tirados, todos le pedíamos al árbitro que pare el partido, pero el juez no accedió. Entonces, agarré el bidón con agua y me metí corriendo a atenderlos, en pleno partido, así que al árbitro no le quedó otra que parar el juego. Sin querer, provoqué que de los dos lados le digan de todo al árbitro, por no atender rápido a los chicos. Se acercó corriendo a mí, diciéndome que me vaya, que estaba expulsado y mientras me retiraba le grité que era la primera vez que me echaban por hacer lo correcto, cosa para lo que él no estuvo atento y que priorizó el juego por sobre la salud de los chicos. Me respondió que me iba a ir a buscar a mi trabajo, para pelearme. Gracias a Dios, no cumplió su promesa y no dirigió más un partido en el que yo haya estado como técnico. Espero que para él sea, como para mí, una anécdota más".

Para cerrar la charla con Democracia, Eduardo Ángel Garialdi hizo llegar un agradecimiento: "A mi familia, mi mujer y mis hijos, por el aguante, ya que entre el trabajo particular y el fútbol ocupo entre 13 y 14 horas al día estando fuera de casa y el resto horas al estar con ellos. También mi reconocimiento a los dirigentes de los clubes Mariano Moreno y B.A.P., quienes me han dado la posibilidad de trabajar y no me quiero olvidar de agradecer a Hugo Herrera, actual presidente, y al anterior, Javier Pepa, del Club B.A.P., quienes me fueron a buscar pocas horas después de haber dejado de ser técnico de Mariano Moreno. En un momento muy difícil que me tocó pasar, se pusieron a mi disposición y me dieron una mano enorme para salir adelante, así que yo les voy a estar agradecido de por vida. Por supuesto que también a todos los jugadores que me tocó dirigir, por la predisposición para entrenar y el brindarse con el alma para defender las camisetas que le tocó a cada uno de ellos lucir en su momento", completó "Lalo".<