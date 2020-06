El 15 de agosto volvería el fútbol en Uruguay

El gobierno de Uruguay anunció ayer que el campeonato de Primera división de fútbol reanudará su competencia oficial, sin público, el 15 de agosto próximo, cinco meses después del parate provocado por la pandemia del coronavirus, y la decisión tomó por sorpresa al gremio de jugadores, que pedirá explicaciones.

"La decisión nos tomó por sorpresa. No conocemos los motivos que llevaron a las autoridades a fijar la fecha del 15 de agosto para volver y por eso pediremos explicaciones", afirmó el presidente del sindicato de futbolistas uruguayos, Diego Scotti.

En declaraciones radiales, el ex jugador de Argentinos Juniors aludió así a la intención que el sindicato comparte con las demás autoridades del fútbol local de anticipar la fecha establecida por el gobierno local para el reinicio de la actividad formal.

"Tiene sentido esperar determinadas condiciones, pero la situación epidemiológica indica una caída permanente de los casos activos y por eso las condiciones parecen maduras como para reiniciar el campeonato el 1 de agosto y no extenderlo al 15", apoyó en tal sentido Ignacio Alonso, titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los últimos datos oficiales reflejaron que Uruguay acumula dos días consecutivos sin casos de coronavirus.