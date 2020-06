Postergaron por una semana el partido virtual que fue organizado para apoyar a San Martín (T)

El denominado "partido de los hinchas", programado inicialmente para hoy y cuya finalidad es recaudar dinero para ayudar a San Martín de Tucumán mientras se esperan definiciones en torno al futuro deportivo del equipo, fue postergado hasta el 14 de junio, informaron ayer los organizadores.

La medida se tomó por un pedido de hinchas que no pudieron comprar las entradas a tiempo para poder colaborar con el club, líder de la Primera Nacional al momento de la

suspensión, pero también para evitar reacciones que puedan afectar la imagen del club debido a la continuidad de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno a raíz de la pandemia de coronavirus.

Desde la organización tomaron en cuenta lo que sucedió en los últimos días con el club Riestra y como buena parte del show incluía imágenes tomadas en el interior del estadio

de La Ciudadela, decidieron buscar otro escenario para no ocasionarles problemas al club.

"Preferimos minimizar los riesgos y repensar la estructura del evento que se transmitirá desde otros puntos de nuestro querido barrio, colmado de historia", destacaron los organizadores, quienes precisaron que durante espectáculo virtual " repasaremos momentos llenos de emociones, se sortearán importantes premios y ofreceremos muchas sorpresas".

Entre los sorteros figuran una camiseta y los botines que fueron enviados por Sergio "Kun" Agüero, el delantero de Manchester City, quien adhirió al partido virtual y envió su apoyo

a los organizadores mediante un mensaje difundido por las redes sociales. El padre de Sergio Agüero es tucumano y ese es el vínculo que tiene el exjugador de Independiente

con el club de La Ciudadela.

Otros futbolistas internacionales como Jordi Alba (Barcelona) y Ever Banega (Sevilla) enviaron mensajes de apoyo al club tucumano, que elevó un reclamo a la AFA pidiendo que

se oficialice su ascenso a Primera en base a los méritos deportivos del equipo que lideró la zona B de la Primera Nacional durante todo su desarrollo hasta la suspensión por la pandemia de coronavirus.