Claudio Pombo: "Todos los clubes están complicados, nosotros no somos la excepción"

El volante de Sarmiento, Claudio Pombo, mostró en algunos partidos muchísimas condiciones para vestir la camiseta del Verde. Tuvo partidos desde el arranque, fue suplente y también le tocó quedar afuera.

De cara a lo que se viene, al futbolista de 26 años se le vence el contrato el 30 de junio y aseguró a Democracia que aún no está confirmada su continuidad.

La pandemia de coronavirus, entrenar en cuarentena, el posible regreso del fútbol, la deuda que la dirigencia mantiene con el plantel y la relación con Iván Delfino son temas que

también formaron parte de la siguiente entrevista.



- ¿Cómo venís transitando la cuarentena?

- Apenas se decretó el aislamiento decidí quedarme en Junín. Vivo en un departamento, se me complica un poco para entrenar pero hago lo que puedo. Aprovecho los espacios como puedo. Por ahora estamos así.

El "profe"de vez en cuando manda algunos ejercicios al grupo que tenemos de whatsapp pero básicamente depende de cada uno.



- ¿Te pesa un poco el aislamiento?

- No, obviamente que es una situación rara, pero por ahora la vengo llevando bastante bien. Hablo casi todos los días con mi familia, ellos están en Gualeguaychú y por suerte están bien. Tengo a mi papá, mi mamá y a mi hermanita. En realidad estoy acostumbrado a estar lejos, pero esta situación es especial. Por suerte estamos todos bien y esperamos seguir así.



- ¿Qué opinión tenés sobre el regreso del fútbol?

- Sigo las noticias pero veo que no hay nada en concreto.

Se dicen muchas cosas, pero lo cierto es que se ve difícil la vuelta porque puede surgir un caso en cualquier momento. No queda otra que esperar a que termine todo esto. Yo creo

que no va ser nada fácil el regreso.



- ¿Te enteraste del entrenamiento que hizo Riestra?

- Sí, increíble. Escuché que algunos jugadores fueron a cobrar, que los hicieron esperar y que por eso se pusieron a patear. Pero no creo. No sé qué pasó, pero está mal. Seguramente tendrán una sanción.



- Si el fútbol regresa, San Martín de Tucumán pidió el ascenso directo, sin jugar.

- Creo que ellos lo tienen merecido por lo que han hecho hasta ahora. Pero la definición tiene que ser en la cancha. La ventaja que sacaron es cierta, pero esa ventaja la tienen que seguir demostrando en la cancha. Si el campeonato se reinicia, creo que San Martín (T) debería jugar la final, como estaba previsto. Como tiene que ser. Nosotros le ganamos

el primer partido y en la vuelta perdimos. Fue parejo, como todo el torneo.



- Si el fútbol regresa, Sarmiento podría tener la chance de jugar por el ascenso. Pero antes hay varias cuestiones para resolver, está el tema de la deuda con el plantel, los contratos que se vencen.

- Sí, es verdad, son muchas cuestiones y todas son importantes. Con el tema de la deuda siempre estamos pendientes, un poco el que se encarga de transmitirnos las novedades es Yamil (Garnier). Todos los clubes están complicados, nosotros no somos la excepción. En mi caso personal, vivo al día, como la mayoría. Cuando cobro pago las deudas, el departamento, las expensas, como cualquier laburante. La plata se va enseguida y a veces se complica. Es una situación difícil porque uno trabaja y cuando tiene lo que gana a veces no le alcanza.



- Se vence tu contrato el 30 de junio, ¿te gustaría seguir en Sarmiento?

- Hay que esperar. Todavía no sé lo que quiere el club. No sabemos nada. Muchos clubes ya le han comunicado a sus jugadores la decisión, pero por ahora nosotros estamos esperando.

Si Sarmiento juega por el ascenso, lógicamente me gustaría estar. Pero si el club decide otra cosa lo tiene que comunicar lo antes posible, porque se abre el libro de pases y uno tiene que seguir trabajando.

Yo estoy cómodo en Junín y me gustaría seguir, pero la verdad es que no sé cuál será la postura del club.



- ¿Has hablado con Iván (Delfino) sobre tu continuidad?

- No, pero tengo una buena relación, me parece una persona excelente. Él pone a quien tiene que poner y eso me parece bárbaro. Hay chicos que no venían jugando, pero Iván les dio la confianza y anduvieron bien. Creo que su trabajo ha emparejado el nivel de todos. Ojalá que todo esto termine de la mejor manera. Para los futbolistas este es un momento muy difícil. No somos la excepción.