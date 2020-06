Se conoció el libro en homenaje a Horacio "Taqueta" Barrionuevo

Horacio Oscar Barrionuevo, "Taqueta" sin más presentaciones, ya tiene la publicación que aspira a rendirle un merecido tributo. Al menos, ese es el deseo que impulsaron los

periodistas Ismael Canaparo y Ricardo Tamburini, al darle forma y contenido a un libro “antiolvido”, dedicado al formidable jugador, tratando de recoger su trayectoria, a la par de exaltar sus características y su férrea e inquebrantable personalidad, sin olvidar algunos actos de indisciplina, que él mismo reconoció más de una vez.

Este anuncio sobre la obra en cuestión coincide con el cumpleaños número 81 de Taqueta, que nació un día como hoy, el 6 de junio del año 1939.

El trabajo, que consta de 250 páginas, repasa trayectorias, anécdotas, curiosidades, andanzas y malabarismos del genio futbolístico nacido en Sarmiento, el club que fue su

formador y el que tanto ama.

Se titula “Habilidosamente intacto”, y lo publica "Ediciones de las Tres Lagunas", un sello bien localista. Según cuentan los autores, se trata de un objetivo periodístico literario que viene de muy lejos. Tuvieron las primeras conversaciones con Horacio en el año 2010. Entonces, él ("Taqueta") no estaba muy de acuerdo con la propuesta, no lo veía claro, merecida, ya que consideraba que no tenía suficiente “lustre e historia” para encabezar una obra de estas características.

Siempre le ha incomodado verse reflejado como estrella o ídolo. Aquellos que lo conocen saben que puntualmente es así.

Pero la cercanía de los escritores con "El maestro", además del cariño, amistad y sentimientos recíprocos, hizo que aceptara el reto. El libro cuenta con bellos aportes de un gran profesional juninense, como Héctor Becerra (Mg Diseño, ilustrador, audiovisual, docente).

La foto de tapa es una colaboración espontánea de Gustavo Zapata. La publicación reúne tres prólogos: de los autores, de Susana Abecasis (brillante intelectual y docente de la localidad de scensión, radicada en Rosario) y de Oscar Rubén Barnade, jefe de deportes del diario Clarín. Todo estaba dispuesto para que el libro apareciera mucho antes, pero sucede que en estos momentos resulta impracticable por los motivos que ya conocemos. Los autores optaron por congelar el lanzamiento y evitar la salida a la calle en un momento tannegro. No habrá por ahora firmas de libros, poco compatible con la pandemia, pero sí la muestra de lo que será, en definitiva, la cubierta de la publicación.