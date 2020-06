Matías Lammens opinó que lo de Riestra fue "una irresponsabilidad"

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, calificó ayer de "irresponsable" al plantel de fútbol de Deportivo Riestra, club del ascenso, por haber roto la cuarentena para entrenarse en su predio del Bajo Flores, según trascendió ayer.

"Me parece que es una irresponsabilidad. Violar la cuarentena de esa manera, cuando todos estamos haciendo un esfuerzo enorme, todos los argentinos y argentinas para cumplir con el aislamiento, incluso sabiendo el impacto económico durísimo que tiene para el país", declaró Lammens.

Sin un protocolo, sin autorización de la AFA ni de las autoridades sanitarias y cuando el número de contagios y de muertes es cada vez mayor en el AMBA, varios jugadores se entrenaron en la tarde de ayer con un preparador físico.

El expresidente de San Lorenzo recalcó que, "sabiendo que el resto de los equipos tampoco están entrenando, que todos la están cumpliendo a rajatabla. Me parece una irresponsabilidad lo que hicieron".

Lammens expresó que confía en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomará alguna medida sobre el incumplimiento de Riestra.

"Esto va más allá del Estado y de AFA, es una cuestión que tiene que evaluar la jurisdicción, que es donde se hizo la violación. Esto está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no he hablado con ninguno de ellos porque ayer tuvimos reunión de Gabinete. Pero entiendo que la Ciudad de Buenos Aires tomará una medida", señaló el ministro.

Por último, consultado sobre la posible vuelta del fútbol argentino en alguna provincia del país que no tenga circulación comunitaria del virus, Lammens subrayó que "no es una decisión que dependa del Estado Nacional".

"El Estado lo único que puede decir ahí es si están dadas las condiciones para hacerlo o no. Después, son las federaciones las que deciden si vuelve el torneo y dónde se juega. En este caso, AFA", puntualizó.



La AFA iniciará una investigación

En las últimas horas, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado, a través del cual confirmó que iniciará una investigación para conocer en profundidad el caso. Además, el ente que preside Claudio "Chiqui" Tapia (reelecto la semana pasada) manifestó que el club del ascenso (Riestra) no poseía el aval del la entidad madre con sede en calle Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para volver a los entrenamientos.

El mundo del fútbol se vio anteayer conmocionado por las imágenes del equipo del Bajo Flores entrenando y rompiendo la cuarentena obligatoria. Deportivo Riestra fue un equipo más hasta 2012, pero la llegada del polémico abogado Víctor Stinfale como gerenciador, trajo poder, sospechas y un crecimiento meteórico.

La entidad ganó el foco de atención nuevamente en el fútbol argentino. Esta vez fue por violar la cuarentena obligatoria, un hecho que generó malestar hasta las altas esferas nacionales – “es una irresponsabilidad”, dijo el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens,- y el rechazo general de la opinión pública. La pregunta es ¿por qué Riestra hace lo que quiere?



Riestra, un club cuestionado

En lo que respecta a lo deportivo, los números hablan por sí solos. El equipo subió de la Primera "D" a la Primera Nacional (segunda categoría) en apenas cinco años. Actualmente, Riestra es uno de los clubes más cuestionados del fútbol argentino, más aún a partir de lo ocurrido en la final por el ascenso a la "B" Nacional contra Comunicaciones, en la temporada 2016/2017, y de los diez penales que le dieron en la 2018/2019, cuando consiguió su último ascenso.

Aquella final contra Comunicaciones fue un bochorno. Riestra ganaba en la revancha por 2-0 y estaba consiguiendo el ascenso, pero a falta de cinco minutos para el final un malón de hinchas, entre los cuales se encontraba un jugador del plantel profesional, invadió el campo de juego y el partido debió suspenderse. Como un gol de Comunicaciones igualaba la historia, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió que los cinco minutos que quedaban se disputaran, y además le aplicó una dura sanción a Riestra que tenía, entre otras cosas, una quita de 20 puntos para la temporada siguiente.

La quita de puntos no afectó demasiado al equipo que se rearmó rápidamente y consiguió armar un equipo competitivo que marcó la diferencia con el resto por sus métodos avanzados de entrenamiento y por tener siempre los pagos al día cual equipo de Primera División.

Los entrenamientos "clandestinos" que salieron el miércoles a la luz dispararon un raid de comunicados que van desde el propio club, pasa por AFA y terminó en Futbolistas Argentinos Agremiados ¿ Será esta vez la oportunidad para un castigo serio o seguirá siendo el club con el que todos hacen la vista gorda ?, se pregunta el ambiente futbolístico nacional.