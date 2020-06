Daniel Carpaneto: "La amistad es lo bueno que te deja este hermoso deporte"

Daniel Omar Carpaneto tuvo un largo y exitoso recorrido como futbolista, no solo en equipos de Junín sino en varios de la región, ya que jugó en elencos de las Ligas de Lincoln, Vedia, General Arenales, Pergamino y la venadense santafecina.

Una vez retirado de la práctica activa del balompié, comenzó a incursionar como director técnico y pasó por las inferiores de Sarmiento, en los torneos de la A.F.A. y también un interinato con el equipo profesional de primera afista. Actualmente, está trabajando en las divisiones formativas del Club Villa Belgrano, la misma entidad en la que comenzó como entrenador, años atrás, junto con su hermano, Edgardo Carpaneto.

Entrevistado por Democracia, el destacado goleador juninense (padre de tres hijos) hizo un repaso de su trayectoria y comenzó expresando:

"Nací en Junín y me crié en el campo, en Saforcada. Hice la escuela primaria en la Escuela Guillermo Brown y recuerdo que siempre jugábamos al fútbol con una pelota de trapo. A los 11 años me fiché en el Club Independiente - Carlos Castro era mi técnico - y empecé a jugar en novena división. En mi debut, recuerdo que a poco de empezar el partido convertí un gol, fue una alegría enorme. Jugábamos en los reducidos y los equipos tenían nombres comerciales. Jugué en `El Rosedal´ y al año siguiente pasamos a `Tío Fede´. Ahora no existen más esos torneos. Jugábamos en los clubes Defensa Argentina, Rivadavia, Ambos Mundos, Villa Talleres, también participábamos en Agustín Roca, Ascensión, recorríamos la zona, siempre acompañados por el `Negro´ Castro. Mis estudios secundarios los realicé en el Marianista, representando a ese colegio en actividades deportivas, como carreras de 100 metros y también en destreza, prueba de cajón básicamente. Paralelamente, a los 15 años, jugaba en el `Rojo´, Independiente de Junín, en sexta división, y los domingos con el equipo de mi pueblo, Defensores de Saforcada. Lo podía hacer porque era una Liga libre, recuerdo que fuimos campeones en reserva con todos jugadores del lugar".

Posteriormente, el "rompe-redes" de décadas pasadas manifestó:

"En mi último año de secundario, adquiere mi pase el equipo de Yrigoyen de Leandro N. Alem, equipo con el que tuve la inmensa suerte de salir campeón. El técnico era Héctor Silva y fueron como refuerzos (Horacio) Massari, Rubén Catena y mi hermano, Edgardo Carpaneto. Se habían unido las Ligas de Vedia y de Lincoln y el certamen se llamó Confraternidad. El mismo club compró mi pase por tres años más y yo siempre regresaba al Club Independiente para jugar los partidos de los torneos Nocturnos de la Liga Deportiva del Oeste. Luego, adquirió mi pase en forma definitiva el Club Mariano Moreno, recuerdo que fue en 400.000 pesos del año 1979. La comisión de entonces estaba conformada por Demaría, Antonio de Narda, Santana, Barcelona, gente extraordinaria. Jugaban `Tito´ Bufalino, Carlos Ceratto, Ángel Kenan. Fui goleador de varios torneos y reconocido por el Círculo de Periodistas Deportivos.

En ese momento, tuve la oportunidad de ser convocado por el Club Sarmiento, en tiempos de su ascenso a la categoría “A”, situación que no fue aceptada de mi parte, por motivos personales, ya que me encontraba trabajando bajo relación de dependencia en una empresa privada. También jugué en el Club Villa Belgrano un torneo Nocturno y un Regional, con Héctor Mosca de técnico y recuerdo a los jugadores Eduardo Rassi, Alcides Gubitosi, entre otros, eran una banda, la pasábamos bárbaro, fue para mí un placer".

Al nacional de la A.F.A.

Siguiendo con el repaso de su carrera, Daniel dijo:

"Regresé en el año 1981 al Club Mariano Moreno. Salimos campeones del local y del torneo del interior, con Oscar `Pinino´ Mas, Hilario Bravi, Valdivia de compañeros. Ascendimos al viejo torneo Nacional de A.F.A. y formé parte de la lista de buena fe. Luego participé en una Liga venadense de Santa Fe, en el equipo de Racing de Teodelina. Fuimos varios juninenses, Miguel `Longa´ Romero, Martiarena, `Cepillo´ Bertolotti, realmente allí se jugaba muy fuerte. También jugué en el Club Pintense de General Pinto, me convocaba su presidente Rubén Viale, un personaje. Como no tenía pase, figuraba con un nombre de fantasía: `Lugo Antonín´, un paraguayo, del que presentaban la foto con un carnet `trucho´. Un partido no lo pude jugar porque en el equipo rival, Germania, estaba el `Negro´ Carmona, que había sido compañero mío en Moreno y me conocía, así que me saqué la camiseta y no jugué. Luego participé como corresponde, fichado para el Club, en un campeonato que realizó el Club El Linqueño y Pintense. Recuerdo como compañeros a `Beto´ Blas, `Tintorero´ Villalba, `Pipo´ Lauría. También recuerdo mi paso por Rivadavia de Junín, Defensa Argentina, el regreso a Moreno (iba y venía), y recuerdo que en un partido de la Liga local, le marqué ocho goles a Deportivo Baigorrita. También estuve en River (`La Loba´), Deportivo Baigorrita en un Nocturno. Integré la selección de Junín dirigida por Miguél Ángel `Chacho´ Villafañe, tengo muchos recuerdos de jugadores. Fuimos eliminando a distintas selecciones y caímos en la semifinal de la Provincia contra Pergamino. También jugué en las selecciones de Lincoln y de Vedia.

Pasé luego a Unión de El Dorado, para jugar un año, luego empiezo a practicar en Deportivo Pinto, donde estaban Ariel `Pato´ Porcel, Salinas, pero no arreglé. Un día viajamos con Deportivo para jugar de preliminar de River Plate-San Martín de Tucumán, pero se llovió todo y no pudimos jugar. Ese viaje fue inolvidable, había un chico de apellido Volpe (Horacio) que nos hizo reír todo el viaje. Me acompañaba Sergio Pozo, que también formaba parte del equipo de Deportivo Pinto.

Luego paso a jugar para Juventud de Pergamino durante un año, para volver a la Liga de Vedia al equipo Unión del Dorado durante dos años. De las tres temporadas, fuimos campeones con los jugadores Quintana, José María Lorant, Edgardo (mi hermano) y Daniel Salvatierra. El próximo Nocturno lo juego con Independiente y logramos el campeonato. Nos dirigía Hugo López y recuerdo a Fosas, Luis Regules y Darío Pérez. Pasé luego a Agustina F.C. y al próximo año al Club Alumni de Vedia. Posteriormente, con Oscar Tuso como director técnico, juego para el Club B.A.P., fue un año deportivo muy lindo. Terminé en Agustina durante dos años más, perdiendo la final con el 12 de Octubre, siempre jugando de número 9".

Su presente como director técnico

También Daniel Carpaneto es director técnico y sobre esa actividad comentó:

"Arranqué como técnico con mi hermano y el profesor (Pablo) Duran en el Club Villa Belgrano, donde salimos campeones. Pasamos luego al Club Sarmiento a dirigir el fútbol amateur durante varios años, salimos campeones en una oportunidad y tuvimos el honor de dirigir el plantel profesional cuando se fue Mario Rizzi, hasta la llegada de Horacio Bongiovanni. Fui también técnico de los clubes Yrigoyen de Leandro N. Alem, Mariano Moreno, Arenales Fútbol Club y Singlar de Ascensión.

Regreso nuevamente al Club Sarmiento durante tres años, como técnico de la novena división que juega en A.F.A., siendo coordinador Juan Carlos Pírez y en la parte física el profesor Ezequiel Carletti. Fue muy gratificante esta experiencia, porque me permitió conocer los predios de todos los clubes del fútbol profesional, ya que Sarmiento estaba en la categoría `A´. Además, me permitió compartir muchos viajes y conocer a técnicos que fueron jugadores profesionales y ver en acción a jugadores que hoy ya forman parte de los planteles de Primera categoría. Luego, cuando Sarmiento descendió de categoría, visitamos a los equipos de la categoría `B´. Desde el año pasado fui convocado por el Club Villa Belgrano para dirigir las categorías menores y realmente me siento muy cómodo, en un ambiente familiar, bajo la coordinación de Ricardo Ferro y está como profesor Lautaro Iglesias, en la parte física.

En la parte final de la entrevista, Daniel Carpaneto expresó: "Practiqué y participé en pruebas de atletismo, en varias carreras `De la Amistad´ y en los 21 kilómetros de Buenos Aires, entre otras. Me gustó siempre entrenar, cuidarme con la alimentación y pocas salidas, por lo que no tuve lesiones. Creo que son las claves para un óptimo rendimiento en cualquier disciplina deportiva. Agradezco a mi familia que me bancó siempre; a mis padres, por acompañarme cuando era chico; a mi hermano Edgardo, por compartir muchos equipos conmigo; a los directivos de todos los clubes por los que he pasado y que han confiado en mí; a los técnicos que me eligieron; a todos los compañeros jugadores que formaron parte en los mismos equipos y también a los contrarios, ya que a muchos de ellos, cuando los encuentro en la actualidad, podemos hablar y sentir la amistad, que es lo bueno que te deja este hermoso deporte". Completó sus conceptos con un mensaje: "A los jóvenes que les gusta este bendito fútbol, que practiquen con la ilusión de llegar a una meta, poniendo esfuerzo, concentración y dedicación, que agregado al talento personal, hará que todo se logre", completó Daniel Carpaneto (J.L.C.).