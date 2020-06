Eligieron a “La Bombonera” como el estadio con "más pasión del mundo"

La revista France Football eligió al estadio de Boca como el de "más pasión del mundo", en una lista que confeccionó y en la que superó a las canchas del Liverpool de Inglaterra y del Borussia Dortmund de Alemania.

La selección que realizó la prestigiosa revista francesa determinó que el "Alberto José Armando", con capacidad para más de 50.000 espectadores, fue elegido como el estadio con "más pasión del mundo".

"La Bombonera es un estadio caliente, un lugar donde se sienten mil emociones, entre el placer de estar allí, en medio de otros y el miedo a esta multitud apasionada", dice el medio francés.

Esta vez la elección no se basó únicamente en la fachada de los estadios sino en la simbiosis que existe entre el campo de juego y el fervor de los hinchas en las tribunas.

El estadio de Boca cumplió hace pocos días 80 años de su inauguración, en medio de la polémica entre los dirigentes por la ampliación que pretenden hacerle, y la resistencia de un grupo de vecinos de La Boca que no quieren llegar a un acuerdo para vender sus propiedades linderas.

"La Bombonera" fue inaugurada el 25 de mayo de 1940, tiene una capacidad para 52.300 espectadores y es uno de los estadios que, según una publicación inglesa, está entre "los 50 lugares donde hay que estar presenciando un clásico con River antes de morir".

En la lista el que le sigue es el estadio "Anfield" del Liverpool, y el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, para completar el podio de las canchas más apasionadas.

El otro estadio argentino que integra el "top ten" de la lista es el "Monumental" de River en la sexta ubicación, por detrás de "Stade Rajko-Mitic", del Estrella Roja de Serbia y el "Celtic Park" del Celtic Glasgow de Escocia.

La lista de los primeros 10 la completan: "Vodafone Park" (Besiktas de Turquía), "Stade Karaiskakis" (Olympiakos de Grecia), "San Mamés" (Athletic Bilbao de España) y "Maracaná" (Flamengo y Fluminense de Brasil).

Entre los primeros 25 otro estadio argentino que forma parte de la lista es el "Pedro Bidegain" de San Lorenzo, que está situado en la posición 24.

France Football aclaró, no obstante, que: "Hemos mantenido un equilibrio geográfico porque, de lo contrario, habría muchos más argentinos, uruguayos, turcos y griegos".

Busca un refuerzo de gran jerarquía

El defensor de la selección chilena Mauricio Isla es el primer refuerzo que está en los planes de la secretaría de fútbol de Boca, que encabeza Juan Román Riquelme, vicepresidente del club de la Ribera.

El jugador chileno quedará libre del Fenerbahce de Turquía el 30 de junio, y es la primera incorporación que buscará concretar Boca para la nueva temporada, que arrancará cuando concluya la cuarentena derivada de la pandemia de coronavirus.

Así las cosas, al pedido prioritario del entrenador Miguel Ángel Russo para que el club dé continuidad a los contratos de Carlos Tevez, Franco Soldano y Mauro Zárate, que vencen el 30 de junio, Riquelme y sus colaboradores no quieren perder la oportunidad de incorporar a Isla.

La urgencia que plantea Riquelme se relaciona con las intenciones de la Universidad Católica de Chile, club del cual surgió el jugador, para contar con sus servicios este año.

Isla, un defensor que también juega como volante por la derecha, ya fue requerido por Román en enero de este año.

"Me llamó Riquelme y no lo podía creer, hablamos de la familia, de la vida hasta que me preguntó si quería venir a jugar a Boca. Le dije que sí pero que iba a respetar mi contrato en Turquía hasta junio. Boca es uno de los clubes más importantes de Sudamérica y más ganadores de la Libertadores", contó el jugador chileno días atrás.

Isla no viajó a la pretemporada con su actual equipo y es muy difícil que el club turco le haga una oferta para renovarle su ficha, situación que le abre la puerta para que pueda jugar en la Argentina.

Se espera que Riquelme entable nuevamente contacto con el defensor en los próximos días y que le haga una oferta económica por dos años de contrato, a partir de las facilidades que otorga el hecho de que Isla llegue con el pase en su poder.

En esa posición Boca tiene a Julio Buffarini, quien podría integrar la selección nacional; a Leonardo Jara y al juvenil Marcelo Weingandt.

El ex Estudiantes de La Plata no estaría en los planes del entrenador y el juvenil, de 20 años, sería dado a préstamo. Cabe recordar que en enero pasado estaba todo dado para Weingandt pasara a Rosario Central, pero como Nahuel Molina no arregló su continuidad con Boca, no se hizo el préstamo.

Mauricio isla, quien el 12 de junio cumplirá 32 años, salió dos veces campeón de América con "la roja", en 2015 y 2016. En su paso por Europa, jugó en clubes de primer nivel como Juventus de Italia y Olympique de Marsella.

En tanto, el plantel vigente campeón argentino y que dirige Miguel Ángel Russo seguirá de licencia hasta el lunes próximo.