Germán Burgos: "Al finalizar la temporada iniciaré mi carrera como primer entrenador"

Germán Adrián Ramón Burgos, exarquero de River Plate y actual ayudante de campo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, confirmó que comenzará su carrera como entrenador principal una vez que termine la presente temporada de la Liga española.

"A la finalización de esta temporada 2019/20 iniciaré mi paso como primer entrenador", declaró el `Mono´ en un vídeo difundido ayer por el club madrileño en sus redes sociales.

"Con más de 10 años de experiencia en Primera división me siento sumamente capacitado para dirigir los destinos de cualquier equipo", agregó. "Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y persona que lo llevo en el alma que son Luis Aragonés, Carlos Griguol, Marcelo Bielsa, el Tolo (Américo) Gallego", siguió sobre el estilo que intentará darle a sus equipos.

El técnico de 51 años además se refirió a su relación con Diego Simeone, a quien acompaña como principal auxiliar desde enero de 2011, cuando el `Cholo´ se hizo cargo de Racing Club como director técnico.

"Es un amigo, nos conocemos de hace mucho tiempo. Nos entendemos con señas, sin señas, con miradas, con cabezazos. He almorzado y cenado más con el `Cholo´ que con mi familia. Ocho años en la Selección Argentina, más los años que estuvimos acá en Atlético de Madrid como futbolistas, más ocho años otra vez en el Atlético es muchísimo tiempo", agregó.

Burgos y Simeone comparten desde diciembre de 2011 el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, equipo con el que lograron una Liga de España (2014), y dos UEFA Europa League (2012 y 2018), entre otros títulos destacados.

El exarquero surgido de Ferro Carril Oeste detalló cómo dio a conocer su decisión a Diego Simeone y al resto de los colaboradores del primer equipo del `colchonero´. "Manifesté esta inquietud y motivación que tengo y ellos lo ven normal, un paso normal de un segundo entrenador que quiere largarse como primero", concluyó Germán Burgos.

El técnico Nelson Vivas, exfutbolista de Quilmes, River Plate y Boca Juniors, entre otros clubes, ocupará el lugar de Burgos, mientras que Gabriel Fernández, exjugador del club, se sumará al cuerpo técnico liderado por Diego Pablo Simeone.