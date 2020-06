Wilfredo Olivera es un jugador clave en Sarmiento. En base a sacrificio y buenas actuaciones, el marcador central se ha ganado un lugar importante en el equipo titular de Iván Delfino y también supo obtener el respeto del hincha.

En diálogo con Democracia, "Wily" se refirió a la finalización de su contrato y a la posibilidad de continuar en el Verde. "Si sigue Iván Delfino y se mantiene la base de jugadores, yo quiero estar ahí", dijo en declaraciones exclusivas a este diario.

Además, contó cómo atraviesa la cuarentena en Rafaela (Santa Fe), opinó sobre el regreso del fútbol y confesó que le gustaría volver a pelear por el ascenso.

- ¿Cómo venís atravesando la cuarentena?

- Bien, como todos, tratando de entrenar y de moverme para no estar tan parado. Cuando empezó todo estaba en Junín, pero por suerte me pude venir a Rafaela. Acá tengo más espacio para moverme y para trabajar un poco más. El "profe" (Tulio Pianesi) nos envía ejercicios y tratamos de hacerlos dentro de nuestras posibilidades.

- ¿Cómo está la situación en Rafaela?

- Hubo algunos casos positivos y por eso todavía está prohibido salir a correr. Yo vivo con mi familia en un departamento pero tenemos patio, entonces trabajo ahí. Conseguí algunos elementos para trabajar, algunos me los han dado y otros los tuve que comprar. Tengo una bici que he alquilado y con todo trato de mantener una rutina. Se hace difícil, pero uno trata de hacer lo mejor posible.

- ¿Qué opinás sobre el posible regreso a los entrenamientos?

- La verdad es que mucho no sigo las noticias. Hace poco hablé con Ariel Colzera y él me puso un poco al tanto de las posibilidades. Más allá de lo que se diga, creo que todos estamos en la misma situación, seguimos a la espera de algo concreto. Son muchos temas que están sin resolver, también está el tema de los contratos, que a muchos jugadores se nos vence el 30 de junio.

- ¿Seguís en Sarmiento?

- Por ahora no hemos avanzado en nada, hablé con Fernando (Chiófalo) hace un tiempo pero no hablamos nada sobre el tema del contrato. La verdad es que no sé qué pasará después del 30 de junio. Cada jugador tiene una postura distinta, también está el tema de la deuda y, en ese sentido, uno quiere cobrar y estar al día como cualquier trabajador. Lo mismo mis compañeros, pero yo estoy dispuesto a escuchar. Por ahora no he tenido comunicación con nadie.

- ¿Te gustaría seguir?

- Hoy pertenezco a Sarmiento y por supuesto que me interesaría seguir, porque estamos en un proyecto que todavía no terminó. Estamos por pelear el ascenso nuevamente y en este sentido quiero devolverle un poco al club lo que me ha dado. Pero hay que ver las condiciones, si sigue Iván (Delfino) y se mantiene una base, yo quiero estar ahí y pelear por el ascenso. Pero bueno, no sabemos qué es lo que nos van a proponer. Tampoco sabemos si el campeonato va a seguir o si lo van a dar por terminado. No sabemos si vamos a jugar el Reducido o si vamos a jugar las fechas que nos faltan. Son muchas cosas que faltan definir. Pero si me preguntás hoy, te digo que quiero pelear por algo y quiero ascender con Sarmiento. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, que a todos los que se nos vence el contrato podamos seguir y que nuevamente estemos en la pelea.

- Volviendo al tema de la pandemia, ¿te deja algún aprendizaje todo lo que está ocurriendo?

- Que tenemos que valorar mucho la salud y que no todo pasa por lo material. A veces no pasa todo por comprar y comprar, por tener la mejor vestimenta; evidentemente podíamos vivir de otro manera.

- ¿Se extraña la pelota?

- Sí, se extraña. Creo que nunca extrañé tanto a un profesor que me haga correr (risa). Igual cuando volvamos espero que nos den un tiempo para acomodarnos.