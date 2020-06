Sarmiento: junio será un mes clave para negociar la continuidad de trece futbolistas

Junio será clave para el futuro del plantel profesional de Sarmiento. Es que el último día de este mes se vencen los contratos de trece futbolistas y la intención de la dirigencia es elaborar propuestas que permitan la continuidad de todos.

Como ya es de público conocimiento, la situación económica en el fútbol argentino es compleja, los clubes están desfinanciados y ante este panorama Sarmiento no es la excepción.

Antes de la pandemia del coronavirus, la dirigencia del Verde mantenía una deuda con el plantel que aún persiste, pero el compromiso de la dirigencia es saldar "lo que más se pueda" para así llegar a la etapa de renegociaciones con un mejor clima.

Lo cierto es que la dirigencia del Verde deberá renegociar con aquellos futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio y la idea es extender los vínculos hasta el 31 de diciembre.

No obstante, según pudo averiguar este diario, entre las prioridades estarían los defensores Yamil Garnier, Wilfredo Olivera y Lucas Landa; los volantes Federico Vismara y Claudio Pombo; y el delantero Pablo Magnín. En esos futbolistas estarán depositadas las máximas prioridades ya que se trata, en gran parte, de la columna vertebral del equipo.

Si bien el fútbol argentino no tiene fecha para su vuelta, algunas versiones hablan de un regreso de la actividad en el segundo semestre. Si esta versión se confirma, Sarmiento debería jugar el torneo octogonal del campeonato de la Primera Nacional y la chance de lograr el ascenso volvería a transformarse en una realidad. Y ante esta posibilidad la urgencia de contar con los futbolistas mencionados se hace más que visible.

Sobre el tema contratos, el vicepresidente de Sarmiento, Horacio Martignoni, aclaró que, en principio, la intención es ofrecerle la continuidad a todos. Al respecto, explicó: "La idea es hacerle una propuesta a los trece futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio, pero cuando tengamos cerrados los ingresos que vamos a tener. La idea es hablar con todos pero en función del presupuesto".

Además de los futbolistas que serían prioridad, también culminan los contratos de Lautaro Geminiani, Franco Leys, Fabio Vázquez, Francisco Molina, Ariel Cólzera, Fernando Núñez y Diego Chaves.



Rumores y desmentidas

Las noticias falsas también formaron parte de la cuarentena. Ante la escasez de novedades, alguien decidió hacer circular un rumor que terminó siendo desmentido desde la propia dirigencia del Verde.

A fines de mayo se habló de un supuesto alejamiento del entrenador Iván Delfino. La información aseguraba que el DT del Verde se alejaría y que la dirigencia ya había iniciado negociaciones con un sucesor.

Ante el crecimiento del rumor, el vicepresidente Horacio Martignoni no solo se mostró sorprendido por la novedad, sino que también fue rotundo con su respuesta. "Nada que ver, es completamente falso", señaló.

En cuanto al DT de Sarmiento, se sabe que viene transitando la cuarentena junto a su familia en la ciudad santafesina de Sunchales y que mantiene un diálogo permanente vía whatsapp con sus futbolistas.



A 29 años del ascenso a la B Metropolitana

Ayer fue un día especial para los hinchas de Sarmiento, ya que se conmemoraron 29 años del ascenso a la B Metropolitana. Ante uno de los logros deportivos más importantes en su historia, el club publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales.

El texto expresó: "Sábado 1 de junio de 1991. Lluvia. Corazones calientes. Segunda final del octogonal de ascenso a Primera B Metropolitana. Luego de cinco temporadas en cuarta división, Sarmiento ante la posibilidad de reencontrarse con su historia".

Añade: "Un equipo con gente de Junín: los hermanos Vigorelli, Vasco Olavarriaga, Bruja Cajiao, Chocho Correas, Daniel Cangialosi, Alejandro Corbanini, Gastón Merlo, Mauricio Gianfrancesco y Germán Melo. Gente con experiencia que llegó a Junín para ascender: Pajarito Enz, Walter López, Óscar Morales, Claudio Jara, Marrone y Adrián Méndez".

"Allí estaba Juan Carlos Montes. El conductor del sueño de 1980 comandando un nuevo ascenso. También estaba Tamara Ascenso, nuestro talismán. ¿Quién metió el gol en el barrio de Rivadavia? ¿Pajarito Enz? ¿el Chaqueño Morales? 1-0 a Comunicaciones y ascenso a Primera B. Pasaron 29 años. Jamás vamos a dejar de agradecerles", finaliza el comunicado.