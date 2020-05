Morena Culaciati: "El sueño más grande que tengo es el de jugar un mundial"

Morena Culaciati fue una de las principales protagonistas de la semana, al confirmarse su convocatoria a la Preselección Argentina Sub 15 Femenina de fútbol. En diálogo con Democracia, la joven de 13 años expresó su felicidad por la noticia, habló de su pasión por el fútbol y confesó que su sueño más grande es jugar un mundial.

- ¿Cómo surge tu pasión por el fútbol?

- Primero desde muy chica y después me acuerdo jugando con los compañeros de la escuela. Siempre me gustó jugar, hasta que pude comenzar a entrenar en el club Moreno. Ahí aprendí mucho, además del fútbol aprendí valores que me sirvieron mucho. Y después se me dio la posibilidad de jugar en Sarmiento. Se dio muy rápido y estoy muy contenta con todo.

- ¿Por qué el fútbol?

- La verdad, no sé. Tengo fotos de muy chica pateando una pelota. Están mis familiares y yo jugando con una pelota. Tendría menos de seis años. Después con mis compañeros de la escuela (Padre Respuela) también jugué muchísimo. Me marcó mucho el fútbol, no sé si podría describirlo, pero me siento muy bien jugando. Desde muy chica me gusta, me acuerdo de mirar partidos de River con mi papá (Javier), en la tele y que en un momento éramos muy hinchas de River.

- ¿Cómo describirías tu juego?

- Juego de delantera, de nueve, pero me gusta pivotear, bajar un poco para buscar la pelota. Antes jugaba de cinco y me gustaba ir al ataque pero costaba mucho volver. Atacaba, atacaba, pero no bajaba, me quedaba en el área contraria. Entonces después me empezaron a poner más arriba y ahora me siento más cómoda en esa posición. Con el tiempo se aprenden muchas cosas, como la técnica, se puede mejorar también la parte física. Hay que entrenar y estar atenta a las indicaciones. Por ejemplo, yo antes era más comilona y ahora trato de jugar más en equipo.



- ¿Cómo se dio la convocatoria a la Selección?

- El año pasado estaba entrenando con las chicas más grandes, en el parque, y el "profe" Jonny (Villarreal) nos comentó sobre una prueba, una preselección que se hacía acá y la verdad yo no estaba muy convencida de ir, pero finalmente fui. Bárbara Abot y Diego Guacci (entrenadores de AFA) armaron los equipos y a mí me tocó jugar el primer partido. Ganamos 3 a 0 y anoté los tres goles. Y después me dijeron que había quedado. Fue una alegría enorme, yo tenía 12 años. Después pasó el tiempo, pasó lo de la pandemia y ahora, hace poquito, volvieron a comunicarse conmigo para decirme que seguía en la Selección y que íbamos a comenzar con los primeros encuentros de manera virtual para después entrenar en el predio de la AFA.

- ¿Qué te gustaría lograr en un futuro?

- Me gustaría jugar en la Primera división de Sarmiento, eso sería muy importante porque yo empecé en este club. Después me gustaría jugar en River y el sueño más grande que tengo es el de jugar un mundial con la camiseta de la Selección. Eso sería todo para mí y voy en busca de ese sueño.