Invocan el "derecho a trabajar" de Villa para que revoquen la prohibición de salir del país

El "respeto al derecho a trabajar" y las características de la profesión del futbolista colombiano Sebastián Villa son los ejes sobre los cuales la defensa del jugador centró el pedido de revocatoria de prohibición para salir del país, que dispuso la justicia el viernes pasado en la causa por violencia de género denunciada por su exnovia, Daniela Cortés.

El abogador defensor de Villa, Martín Apolo, destacó en su apelación presentada ante el juez Javier Maffucci Moore que el futbolista "compite en torneos internacionales con su equipo, Boca Juniors, y con la selección de su país", actividad que -señala el escrito- se reanudará cuando concluya la cuarentena derivada de la pandemia del Covid-19.

"Una vez que finalice la denominada cuarentena, Villa debe cumplir con sus compromisos laborales, entre los que no se puede dejar de mencionar la continuidad en la participación del club que representa del campeonato denominado Copa Libertadores de América", agregó.

El martes último, Daniela Cortés apeló -a través de su abogado patrocinante, Fernando Burlando- la eximición de prisión que la Justicia concedió el viernes al futbolista de Boca, en tanto que la defensa del jugador pidió que se revea la decisión de no dejarlo salir del país.

Ambas presentaciones deberán ser resueltas ahora por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora. En esos tribunales habitualmente hay tres salas, pero dada la contingencia de la pandemia de coronavirus, puede recaer en una sala de guardia, como sucede en los períodos de Feria, o bien puede ir a sorteo.

El tema de la prohibición de salida del país para el futbolista, en un momento en que su continuidad en Boca aparece como muy difícil y complicada, motivó el reclamo de la defensa para centrarlo en su "derecho a trabajar".

Tras destacar que el propio juez Maffucci Moore destacó en la eximición de prisión concedida a Villa que el "futbolista se ajustó a derecho y cumplió con todo lo dictado por la Justicia", el abogado Apolo sostiene en su escrito que si el jugador "necesitase salir del país por compromisos labores o familiares, se comprometerá y mantendrá sujeción al proceso, como lo vino haciendo hasta ahora".

"Caso contrario puede ser pasible no solo de una captura internacional sino también de un juicio de extrañamiento, con las negatividades de deber continuar con el proceso privado de su libertad", añadió.

El avance de la causa

El jugador de la selección colombiana fue notificado el viernes pasado, durante su declaración indagatoria, de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".

En tanto, la Fiscalía 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez, tomará hoy declaración a dos testigos propuestos por la defensa durante una audiencia virtual. En total, serán convocadas 10 personas para nuevos testimonios, señalaron fuentes de la fiscalía.