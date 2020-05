Martínez Quarta, una solución económica para River Plate en tiempos de pandemia

El defensor Lucas Martínez Quarta, quien estuvo a punto de abandonar River por falta de oportunidades, sin siquiera haber debutado en Primera división, se convirtió en una pieza clave para el técnico Marcelo Gallardo y hoy asoma como la solución económica a la crisis financiera que atraviesa el club agravada por la pandemia de coronavirus, con su inminente partida al fútbol europeo.

Martínez Quarta, de 24 años y con seis títulos conquistados con la camiseta riverplatense, tiene una cláusula de rescisión estipulada en 20 millones de euros y su salida acomodaría las finanzas del club, siendo sus principales interesados la Juventus de Italia, el Borussia Dortmund de Alemania y el Betis de España.

"Lucas es uno de los jugadores más buscados desde Europa y seguramente cuando el mercado se acomode un poco y se sepa bien cómo seguirá el fútbol, aparecerán las ofertas. Es joven pero tiene experiencia y además posee pasaporte comunitario", confirmó el representante del jugador, Gustavo Goñi.

Martínez Quarta se afianzó en la Primera división de River en 2016 y fue campeón en tres ediciones de la Copa Argentina (2016, 2017 y 2019), de la Supercopa Argentina ante Boca en 2018, de la Recopa Sudamericana ante Paranaense, de Brasil, en 2019, y de la histórica Copa Libertadores de América de 2018 ganada en Madrid a los "Xeneizes".

"Pese a su juventud, jugó muchas finales y se adaptó a varios sistemas defensivos, es buscado en el mercado por su experiencia y además tiene mucho potencial, no llegó a su techo", agregó el representante del jugador nacido en Mar del Plata.



Desde las lesiones al éxito con Gallardo

Claro que la realidad del "Chino" difiere enormemente de lo que atravesó hace apenas un lustro, cuando sufrió una seria lesión y se quiso ir de River para encontrar continuidad en otro club.

Martínez Quarta se fracturó el peroné derecho a los 19 años cuando estaba dando sus primeros pasos, durante una práctica de los suplentes ante el equipo titular del "Muñeco" Gallardo, y una vez recuperado estuvo a punto de irse a Olimpo de Bahía Blanca, ya que esa lesión lo había dejado demasiado relegado en la consideración del entrenador.

"Recuerdo que un día entró al vestuario a decirme que se iba porque quería jugar y en River no lo hacía. Lo calmé y le subrayé que era muy joven y que debía quedarse a esperar su oportunidad", recordó Luis Villalba, quien fue su entrenador en la división Reserva del equipo de Núñez.

El "Chino" eligió el camino de la perseverancia y se ganó la titularidad pese a competir con jugadores más experimentados como Jonatan Maidana, Javier Pinola y en menor medida el ecuatoriano Arturo Mina, adquirido por River a Independiente del Valle para reforzar la defensa.

Martínez Quarta es el único de la última camada de marcadores centrales riverplanteses que se ganó la titularidad en el equipo de Gallardo, ya que no sucedió lo mismo con Germán Pezzella y Emanuel Mammana, quienes fueron transferidos siendo suplentes, o más recientemente el caso de Kevin Sibille, de destacado paso en divisiones inferiores pero que será dejado en libertad de acción el 30 de junio.

El nivel que alcanzó el marplatense en 2017 motivó la citación al seleccionado argentino, aunque sufrió un caso de doping positivo detectado en la Copa Libertadores y quedó marginado del equipo por un tiempo, junto al uruguayo Camilo Mayada, el otro implicado.

Martínez Quarta volvió de esa suspensión y recuperó la confianza de Gallardo cuando protagonizó un gran partido en "La Bombonera" en la primera final de la Copa Libertadores de 2018 jugando como quinto defensor en una línea de cinco que utilizó el DT, y desde ahí no dejó más la titularidad, al punto de que el experimentado Maidana eligió seguir su carrera en el Toluca de México, eso le permitió consolidarse en la formación titular.