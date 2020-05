Luis Marcos Ferrer: "Tengo los mejores recuerdos de Sarmiento"

El exfutbolista de Sarmiento, Luis Marcos Ferrer, quien en la actualidad integra la secretaría Técnica del Paris Saint-Germain (Francia), disertó ayer de manera online desde la página en Facebook de la Dirección de Deportes municipal.

En su intervención, Ferrer habló de Sarmiento pero principalmente se refirió al trabajo que realiza en el PSG, donde brillan figuras del fútbol mundial como Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Keylor Navas, Mauro Icardi, Ángel Di María y Ander Herrera, entre otros.

Sobre la actualidad del país europeo, contó: "El fútbol en Francia se paró. Apenas ocurrió lo de la pandemia el gobierno tomó la decisión de suspender el fútbol. Dijeron basta y decidieron dar por terminada la temporada 2019-2020. Después de eso la liga se tuvo que poner de acuerdo con los clubes para ver cómo se daba por terminado todo".

Añadió: "Ahora lo que se está analizando es la posibilidad de regresar a los entrenamientos y de cómo se va a jugar la temporada 2020-2021. Eso en Francia, pero después no tenemos noticias del resto de los campeonatos. Por ejemplo, la UEFA aún no informó sobre la continuidad del torneo, así que en ese sentido hay que esperar".

En cuanto a su rol dentro del club, dijo: "Ahora me estoy dedicando más a lo mío que es observar jugadores. El club tiene una idea, un perfil de jugadores, y en base a eso hago mi trabajo. El club viene de una reorganización positiva y creo que en este sentido se van a poder ver los frutos muy pronto, cuando volvamos a la competencias".

Por último, sobre su corazón Verde, expresó: "En febrero estuve en Argentina y fui a Junín; y los muchachos del fútbol senior me invitaron a jugar un partido contra San Lorenzo. Fue algo muy lindo. Tengo los mejores recuerdos de Sarmiento. El club está muy bien y la verdad es que sigo las novedades desde acá con mucho entusiasmo".