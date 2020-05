"El temor al contagio del coronavirus sigue existiendo", manifestó Maximiliano Morález

El volante argentino Maximiliano Morález, quien milita en New York City de Estados Unidos, expresó ayer que prosigue "el temor" al contagio de coronavirus porque están "en el centro" de un gran foco de infección, a propósito de la reciente vuelta a los entrenamientos.

"La verdad es que sigue existiendo el temor al contagio porque estamos en el centro de lo que fue todo. Ya iniciamos los entrenamientos, con todos los protocolos. Estoy contento por pisar el campo de juego aunque vemos de lejos a los entrenadores", dijo Morález.

El exfutbolista de Racing se entrenó durante "casi dos meses" en su hogar y marcó las grandes diferencias con respecto a su lugar de trabajo. "El entrenamiento en casa no es lo mismo que en el campo de juego, fueron entrenamientos en la cinta o en la bicicleta y un poco de gimnasio con materiales que mandó el club", precisó.

Morález contó que el protocolo impuesto por New York City implica ir solo al predio, con barbijo, guantes y una botella de agua. Antes del ingreso, les toman la temperatura.

Ante la posibilidad de que la Major Soccer League se reanude en el Estado de Florida, Morález no tuvo más información al respecto. "Nos lo han comunicado, pero todavía no prosperó. Estamos a la espera de que nos informen", señaló el ex Vélez y Atalanta de Italia.