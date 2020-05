La broma de Menotti a Alberto Fernández: "No sabe nada de fútbol si no vio al Huracán del 73"

César Luis Menotti bromeó ayer con el costado futbolero del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a quien le remarcó que no sabe "nada de fútbol" por omitir a su Huracán, campeón en 1973, como uno de los mejores equipos de la historia.

"Me di cuenta que el Presidente no sabe nada de fútbol. Dice que es de Argentinos Juniors, que iba mucho a la cancha y se acuerda del gran equipo de San Lorenzo del '72", dijo Menotti y enseguida se preguntó: "¿No habrá ido a la cancha a ver al Huracán del '73? Si no lo vio, no iba mucho porque no pudo no haber visto a ese Huracán", agregó el "Flaco" en una distendida entrevista radial.

Menotti dirigió al Huracán que se coronó campeón del torneo Metropolitano de 1973, con un nivel de juego elogiado de forma unánime por la prensa y los hinchas, y recordó que en esa campaña su equipo goleó a Argentinos Juniors (6-1). "Se ve que esa vez no fue a la cancha", bromeó.

Sobre grandes equipos de la historia, Menotti, actual director de Selecciones Nacionales de AFA, señaló que el "último" que vio fue el Barcelona de Josep "Pep" Guardiola.

"Era una máquina que me deleitaba. Un equipo que muy pocas veces se desordenaba. Eso es algo que 'Pep' no logró con Bayern (Múnich, de Alemania) y Manchester (City, de Inglaterra), explicó el DT campeón del Mundo con Argentina en 1978.

En cuanto al fútbol argentino, el "Flaco" rescató al Rosario Central de Eduardo "Chacho" Coudet y los inicios del River Plate de Marcelo Gallardo, más puntualmente cuando jugaba el delantero Lucas Alario.

En otro tramo, Menotti se refirió al reciente fallecimiento de Tomás "Trinche" Carlovich y aseguró "siempre fue un buen jugador" pero "maltratado por su carácter".

"Hubo grandes jugadores que fueron cuidados por los técnicos y sus compañeros, como el caso de (René) Houseman que pudo jugar dos mundiales (en los cuales convirtió cuatro goles)", ejemplificó para trazar una diferencia con el "Trinche".

Menotti también expresó su alegría por ver a Diego Armando Maradona en una cancha ya que ese "es su lugar" y lo ubicó a Lionel Messi junto a él en el quinteto de los mejores jugadores de la historia que completan Pelé, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff.

Consultado por el portugués Cristiano Ronaldo, Menotti no lo incluyó ya que es "un enorme goleador" pero que difícilmente "haga jugar al equipo". "Debe tener cuatro pases gol en su carrera. Igualmente es un futbolista que gana campeonatos", subrayó.

Sobre el cierre, y un día después del cumpleaños número 67 del exdefensor de River, Menotti destacó la figura de Daniel Passarella como "el mejor defensor" que vio en la historia y que solo podría ser comparado con el italiano Arrigo Sacchi.