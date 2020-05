Los hinchas de River festejaron los 119 años del club con ayuda a comedores comunitarios

La Subcomisión del Hincha de River Plate, junto con un centenar de organizaciones identificadas con el club, celebraron ayer los 119 años que cumple la entidad de Núñez con tareas solidarias, al acercar viandas de comidas y alimentos a comedores de todo el país en el marco de la pandemia de coronavirus.

Filiales, agrupaciones políticas y grupos de hinchas "millonarios" aportaron su solidaridad para que más de 25 mil personas en más de 100 puntos del país, en 14 provincias, tengan su plato de comida en el día del aniversario del club y del primer gobierno patrio.

Sin la posibilidad de realizar el festejo habitual de cada año en los quinchos del estadio Monumental, los socios y miembros de las 37 agrupaciones políticas, junto con diferentes filiales del interior, estuvieron presentes en más de un centenar de distintos lugares del país para donar alimentos y comidas preelaboradas.

Los cálculos previos de los organizadores del evento solidario superaron todas las previsiones y en grupos de no más de 5 o 6 personas que se incrementaron con el correr del mediodía, se acercaron a diferentes comedores, respetando el distanciamiento social y los protocolos sanitarios.

Uno de los promotores de la movida solidaria, Crístian Krom desde la subcomisión del hincha, dijo que la logística y la organización se pensó de tal modo que no rompa las reglas impuestas por la cuarentena generada por el Covid-19.

“Cada grupo de familiares o amigos en sus casas cocinaron las viandas o consiguieron los alimentos, con un comedor de la zona ya asignado. Otros hinchas, no más de dos por vehículo y con permiso de circulación, retiraban los paquetes y lo llevaban al lugar”, explicó el dirigente.

“En general todos los comedores ya tienen sus protocolos sanitarios en funcionamiento desde hace rato y nosotros solo nos acercamos a dos metros de las puertas para alcanzar nuestro aporte, porque hay que respetar la cuarentena, pero había que dar una mano y encontramos esta manera”, indicó.

“Contabilizamos unos 100 puntos de trabajo, pero se sumó tanta gente que es probable que el número haya sido mayor porque fue algo que muchos hinchas hicieron y quizá nos vamos a ir enterando con el correr de los días. Lo que importa es que pudimos celebrar el cumpleaños de River con la ayuda y solidaridad que nos identifica”, expresó Krom.

La ayuda, que en la Capital Federal llegó a las zonas de Villa Soldati, Lugano, Retiro y Parque Patricios, entre otros barrios, también tuvo su réplica en la zona del oeste del Gran Buenos Aires, como Merlo, José León Suárez y Rafael Castillo, entre otras zonas con fuerte presencia de hinchas de River.

En la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, la filial Ubaldo Matildo Fillol acercó alimentos no perecederos para las viandas de comidas gracias a la ayuda del “Pato”, el inolvidable arquero "millonario", quien aportó contactos y donaciones que fueron distribuidas desde ayer bajo las estrictas medidas sanitarias.

Así, los festejos del cumpleaños de River, en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia, estuvieron marcados por la movida solidaria que recorrió el país con donación de alimentos y comida para comedores que ayudan a los más necesitados.