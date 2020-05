Presentaron un boceto para que el torneo de la Primera Nacional se reinicie en octubre

Completar las nueve fechas restantes, no apartarse de lo que indica el reglamento original y decidir los dos ascensos "en cancha" son los ítems que figuran en los borradores que los dirigentes de clubes de la Primera Nacional tienen en sus carpetas para reanudar la competencia oficial.

La idea original de ese boceto elaborado por los mismos directivos de la divisional consistirá en "volver a jugar" desde el 1 de octubre próximo, siempre y cuando la pandemia del coronavirus esté controlada y las autoridades sanitarias otorguen el semáforo verde a la situación.

"La versión que nosotros tenemos por conversaciones con otros dirigentes de clubes es que la vuelta oficial podría producirse en octubre", deslizó horas atrás Héctor Capurro, vicepresidente segundo de All Boys.

El propio técnico del conjunto 'albo', José 'Pepe' Romero, le confió a varios medios una información en el mismo sentido, admitiendo que "nos dicen que entre agosto y septiembre se harían los entrenamientos y partidos amistosos" para recuperar la forma física de los jugadores, que no tienen contacto con una pelota en campo desde marzo pasado.

En principio, según se pudo saber, la intención consistirá en aplicar una propuesta que hizo semanas atrás el club Deportivo Morón "que hablaba de terminar la parte regular, jugar el Reducido (por el segundo ascenso) y dirimir al campeón en una final", de acuerdo a lo apuntado por una fuente de AFA, que prefirió reservar su identidad.

La palabra de Tapia

El propio titular del organismo que rige los destinos del fútbol local, Claudio 'Chiqui' Tapia, aseguró el viernes último en un reportaje radial que "los ascensos se dirimirán en la cancha y no en un escritorio", lo que refuerza la idea de reanudar la actividad en octubre, si el coronavirus lo permite.

"Jugar los cuatro fines de semana de octubre, los cuatro de noviembre y el primero de diciembre para completar la fase regular", agregó el vocero consultado para dar cuenta de cómo se jugarían las fechas 22 a 30 de ambas zonas del certamen.

"Pero no se descarta tampoco, si existe algún tipo de complicación, jugar alguna que otra jornada entresemana", advirtió también la fuente.

Uno de los temas que preocupan a los directivos es la extensión de los contratos de aquellos jugadores cuyos vínculos tienen fecha de vencimiento el 30 de junio.

"Seguramente, los dirigentes de los clubes le propondrán a los jugadores que les interese retener nuevos contratos por 18 meses. Es lo que se está charlando entre AFA y Agremiados", agregó el vocero.

Y es casi un hecho que el libro de pases se abrirá desde el 1 de julio. De hecho, el mediocampista Mauro Bogado, desvinculado de Huracán y con chances de retornar a Instituto de Córdoba, admitió en una nota que el titular de FAA, Sergio Marchi, "nos aseguró que el libro (de pases) se abría en julio próximo", dijo.

Mas opiniones

El presidente de Quilmes, Christian Sterli, pareció acusar recibo del borrador difundido y dijo, en sintonía, que "lo más justo sería jugar las nueve fechas que restan", independientemente de que habrá equipos que "no jueguen por nada", al haberse suprimido los descensos por esta temporada 2020.

"No estamos a favor de los ascensos por escritorio" completó el directivo 'Cervecero'.

El retorno a la actividad, obviamente, se concretará con la coordinación de "las autoridades sanitarias y bajo un estricto protocolo de seguridad", aseveró el titular quilmeño.

El único club que manifiesta su desacuerdo ante esta posibilidad es el actual líder del grupo B, San Martín de Tucumán, que está articulando una serie de medidas para obtener el ascenso a Primera en forma inmediata, argumentando que "la temporada se dio por finalizada" como ocurrió en Primera División, otorgando clasificaciones de oficio a Copas Internacionales.

Está claro que de aprobarse este boceto Sarmiento sería uno de los clubes beneficiados, ya que tendría la posibilidad de terminar primero en su zona, lo que le daría una doble chance de pelear por el ascenso a la Primera división.

Cabe recordar que en principio, el reglamento de la categoría establece que el ganador de las zonas A y B se cruzarán a doble partido para dirimir el primer ascenso a la Liga Profesional. El triunfador se proclamará campeón y ascenderá en forma directa.

En tanto, el perdedor se unirá en semifinales a un reducido del que participarán los equipos clasificados en la segunda, tercera y cuarta colocación de cada una de las secciones. Los descensos, por la irrupción de la pandemia, fueron cancelados y dejados sin efecto.