Facundo Castet es uno de los jugadores más importantes en el esquema defensivo de Sarmiento. El marcador de punta por la izquierda viene teniendo campeonatos muy buenos y por eso muchos hinchas lo votaron para formar parte de El equipo de la década.

En diálogo con Democracia, desde Bragado, su ciudad natal, Castet agradeció a los simpatizantes que lo votaron y también habló de los principales temas de actualidad. Dejó sus sensaciones sobre la cuarentena, presagió el regreso a los entrenamientos y también se refirió a la deuda que la dirigencia mantiene con el plantel.

- ¿Qué significa para vos que muchos hinchas te hayan elegido para formar parte del equipo de la década?

- He visto algunas formaciones y la verdad me puso muy contento estar entre los once. En diez años pasaron muchísimos jugadores por el club y que a uno lo elijan es increíble. Es hermoso, siento mucho orgullo y al mismo tiempo me dan ganas de seguir metiéndole, es una gran motivación. Les agradezco.



- ¿Cómo estás atravesando la cuarentena?

- Bien, acá en Bragado, junto a mi familia. Cuando nos dijeron que nos podíamos ir a nuestra casas no lo dudé y me vine. Acá se me está haciendo bastante llevadero todo porque estoy con mi familia. Además acá, por suerte, tengo entendido que no hay ningún caso confirmado. Así que en ese sentido estamos tranquilos.



- ¿Entrenás?

- Sí, hago lo que se puede, como todos. Acá podemos salir un poco y por suerte ahora puedo entrenar en la calle. Corro de esquina a esquina, hago pasadas. No tengo los materiales ni los espacios para entrenar como debería, pero hago lo que puedo. Se hace medio aburrido pero, hay que tratar de mantenerse y de hacer lo que se puede para volver de la mejor manera.

- ¿Te mantenés en contacto con los compañeros de plantel?

- Si, por whatsapp, tenemos un grupo y ahí el "profe" tira algunos ejercicios para hacer. Él conoce la realidad de cada uno, así que nos entiende. Es una situación difícil para todos pero la vamos llevando. Ojalá que podamos volver pronto a entrenar.

- ¿Venís siguiendo las noticias relacionadas al fútbol?

- La verdad que mucho no. Hace un tiempo me llamó Iván (Delfino) y me comentó un poco la situación. Ayer (por el viernes) también hablé con Wily (Olivera) y me dijo que hay una posibilidad de volver a entrenar en agosto. Pero son todos rumores, en concreto no hay nada. Lo que sí creo es que cuando volvamos a entrenar, nos van a tener que dar por lo menos un mes para ponernos bien físicamente. Espero que podamos jugar por el ascenso y que la definición sea en la cancha. Yo no estoy de acuerdo con lo que pide San Martín de Tucumán, de ascender directamente, me parece que tienen que ganarlo en la cancha. Pero, veremos qué pasa.

- El tema de la deuda también deber ser recurrente entre ustedes. ¿Cómo la venís llevando?

- La llevo como se puede, la realidad es esa. Por suerte yo tengo a mi familia que me da una mano. Si me hubiese quedado en Junín, a lo mejor hubiese sido más complicado. De todas maneras la plata que nos deben, en lo personal, la necesito. Como todos. No me sobra nada, estoy con lo justo. Ojalá pase todo lo antes posible y podamos cobrar lo que es nuestro. Hace poquito nos pagaron febrero y eso nos vino bien, pero cuando llegué estaba complicado. Es más, mi novia vende tortas y la ayudé con el reparto para ganarme unos pesitos. Ahora estamos un poquito mejor.

Se mantienen los once de El equipo de la década

En su sexta y anteúltima semana de votación no hubo grandes modificaciones en El equipo de la década. Por el momento se mantiene el dibujo táctico del 4-3-3 y los titulares son Manuel Vicentini (76 votos); Pablo Aguilar (76), Roberto Tucker (87), Daniel Delgado (61) y Mauricio Casierra (44); Yamil Garnier (75), Guillermo Farré (57) y Gervasio Núñez (93); Ezequiel Cerutti (98), Héctor Cuevas (68) y Pablo Magnín (50).

Más allá de esos once, aún nada está dicho, ya que la votación cerrará el domingo 31 de mayo. Cabe recordar que para participar del juego solo tenés que elegir tu once ideal y enviarlo a redaccion@diariodemocracia.net o bien dejar un mensaje en las redes sociales de este medio.

