La dirigencia de Sarmiento desmintió rumores sobre el alejamiento del técnico Iván Delfino

Las noticias falsas también parecen formar parte de la cuarentena en el mundo Sarmiento. Ante la escasez de novedades, alguien decidió hacer circular un rumor que terminó siendo desmentido desde la propia dirigencia del Verde.

Lo cierto es que el miércoles a la noche ya se hablaba de un supuesto alejamiento del entrenador Iván Delfino. La información aseguraba que el DT del Verde se alejaría y que la dirigencia ya había iniciado negociaciones con un supuesto sucesor.

Ante el crecimiento del rumor, Democracia consultó al vicepresidente Horacio Martignoni, quien no solo se mostró sorprendido por la novedad, sino que también fue rotundo con su respuesta. "Nada que ver, es completamente falso", señaló.

En cuanto al DT de Sarmiento, se sabe que viene transitando la cuarentena junto a su familia en la ciudad santafesina de Sunchales y que mantiene un diálogo permanente vía whatsapp con sus futbolistas.



Vicentini se refirió a la situación económica

En los últimos días, el arquero de Sarmiento, Manuel Vicentini, volvió a manifestar su preocupación ante la situación económica que atraviesa el plantel profesional. En una nota cedida al portal Solo Ascenso, el "1" del Verde dijo: “La situación económica es delicada como creo que lo es en todos los clubes. En algunos más, en otros menos, pero en Sarmiento creo que lo es porque cuando llegó el virus ya veníamos con algunos meses de demora en los pagos y esta situación actual no ayudó en nada".

Mientras realiza el aislamiento en su Sanford natal, en Santa Fe, el arquero también dijo: “A pesar de los problemas económicos antes de la pandemia, siempre estuvimos abiertos al diálogo y a llegar a hacer todo más llevadero a pesar de los meses de atraso".

Completó: "Cuando llegó el virus creo que se podría haber manejado de otra manera, con mayor comunicación para llevar tranquilidad. Hubo muchas dudas y nadie daba una respuesta certera, que es entendible porque es todo nuevo para los dirigentes y los jugadores, pero el modo no sé si fue el correcto”.



Renovación de contratos

Como ya es de público conocimiento, la dirigencia del Verde deberá renegociar con aquellos futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio y la idea es extender los vínculos hasta el 31 de diciembre.

Según pudo averiguar este diario, entre las prioridades estarían los defensores Yamil Garnier, Wilfredo Olivera y Lucas Landa; los volantes Federico Vismara y Claudio Pombo; y el delantero Pablo Magnín.

Si bien el fútbol argentino no tiene fecha para su vuelta, algunas versiones hablan de un regreso de la actividad en el segundo semestre. Si esta versión se confirma, Sarmiento debería jugar el torneo octogonal del campeonato de la Primera Nacional y la chance de lograr el ascenso volvería a transformarse en una realidad.

No obstante, puertas adentro, Sarmiento deberá solucionar varios temas importantes. Uno de ellos es la deuda con el plantel y el otro punto será la renovación de jugadores que son claves para pelear por el ascenso.

Más allá de las prioridades, el vicepresidente de Sarmiento, Horacio Martignoni, aclaró que, en principio, la intención es ofrecerle la continuidad a todos. Al respecto, explicó: "La idea es hacerle una propuesta a los trece futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio pero cuando tengamos cerrados los ingresos que vamos a tener. La idea es hablar con todos pero en función del presupuesto".

Cabe recordar que además de los futbolistas que serían prioridad también culminan los contratos de Lautaro Geminiani, Franco Leys, Fabio Vázquez, Francisco Molina, Ariel Cólzera, Fernando Núñez y Diego Chaves.